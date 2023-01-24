Не вистачає: Путін визнав дефіцит і підвищення цін на ліки в Росії

За даними української розвідки, Росія майже не виготовляє сучасні медичні препарати.

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У вівторок, 24 січня, президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив про дефіцит деяких медичних препаратів у російських аптеках. Про це пише інформаційне агентство ТАСС.

"Справа в тому, що, по-перше, ціни підросли у нас останнім часом і спостерігався певний дефіцит щодо деяких лікарських препаратів", — заявив російський президент.

При цьому Володимир Путін стверджує, що в російській фармацевтичній галузі спостерігається ріст виробництва.

"За три квартали минулого року він становив приблизно 22%, і 60% у нас на ринку вже вітчизняних лікарських препаратів. Проте і дефіцит утворився за деякими препаратами, і ціни підросли", — сказав Путін.

Володимир Путін додав, що 60% препаратів у російських аптеках виготовлено на території РФ.

За словами президента Росії, на це вказують результати вибіркової перевірки, проведеної в торгово-аптечних мережах країни.

Про те, що в Російській Федерації виник брак медичних препаратів Головне управління розвідки України повідомляло ще в листопаді минулого року. Причиною дефіциту стали санкції США та європейських країн, накладені на РФ у відповідь на її військову агресію проти України.

За даними українських розвідників, через брак ліків деякі хірургічні втручання у російських лікарнях переносяться на невизначений термін.

У ГУР також зазначали, що МОЗ РФ видав указ про створення недоторканного запасу медикаментів на чотири місяці. У відомстві пов'язують це рішення з тим, що РФ майже виробляє сучасні медичні препарати.

Ще Фокус писав про те, що деякі поранені на війні в Україні бійці з "групи Вагнера" проходять лікування у клініці у Санкт-Петербурзі, пов'язану з дочкою президента РФ Марією Воронцовою. У тій самій медустанові отримували послуги люди з найближчого оточення Володимира Путіна.

Також ми писали про те, що 19 листопада в Міноборони РФ заявили про винахід технології відновлення кінцівок солдат після важких поранень, отриманих на війні в Україні. У відомстві стверджують, що кілька військовослужбовців уже відновили в такий спосіб руки та ноги, щоб повернутися на війну в Україні.