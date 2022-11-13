Через санкції та поранення солдатів на фронті: у Росії почався дефіцит ліків, — ГУР

За інформацією розвідників, у самій Росії нові препарати давно не виробляються. У лікарнях РФ хірурги почали переносити планові операції на невизначений час.

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Через економічні санкції, які США та європейські країни ввели проти РФ як відповідь на агресію в Україні, в країні стало катастрофічно не вистачати життєво необхідних для пацієнтів препаратів. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

За інформацією, яку мають українські розвідники, запас необхідних медпрепаратів у РФ за вісім місяців війни з Україною став суттєво обмеженим. На препарати, що залишилися у продажу, зросли ціни.

У зв'язку із цим у лікарнях РФ хірурги вже почали переносити планові операції на невизначений термін. Допомогу лікарі зараз надають лише в екстрених випадках, які загрожують життю хворого.

Крім того, МОЗ РФ видав указ про створення недоторканного запасу ліків на чотири місяці. У профільному міністерстві не відкидають можливості, що через посилення санкцій імпорт медикаментів до Росії може повністю припинитися.

За словами розвідників, це пов'язано з тим, що Росія практично не виготовляє сучасні лікарські препарати. У більшості випадків у країні лише розфасовують закуплені в інших країнах ліки. Ще одна причина — збільшення витрати ліків та препаратів через великі військові втрати російської армії в Україні.

Раніше ми писали про те, що в окупованому ЗС РФ Бердянську зникли ліки. Постачання ліків у місто практично припинилося, медикаменти передають автобусами з підконтрольних владі регіонів України, чекати доводиться цілодобово — при тому, що не всі аптеки працюють щодня.

Крім того, Фокус розповідав своїм читачам, що в Росії зникли з продажу препарати "Прогінова", "Естрожель", "Дивігель". Медичні чиновники пропонують лікарям шукати аналоги, але їх у Росії не виробляють.