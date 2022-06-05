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В окупованому Бердянську немає ліків: черги до аптек по 200 осіб

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Фото: pexels.com

З приходом російської влади проблем у мешканців Бердянська побільшало: немає роботи, немає продуктів, немає ліків.

У тимчасово окупованому російськими військами Бердянську виникла серйозна проблема з ліками. Черги в аптеку можуть сягати 200-300 осіб — за записом. Про те, з якими складнощами стикаються мешканці окупованого Бердянська, Фокус дізнався з перших вуст.

Поставки ліків у Бердянськ майже припинились, медикаменти передають автобусами з підконтрольних владі регіонів України, чекати доводиться добами — за умови, що не всі аптеки працюють щодня.

Як зазначає одна зі співбесідниць, у людей є надія лише на друзів і знайомих із підконтрольних Україні територій, які можуть передати необхідні ліки, а особливо антибіотики, яких вкрай бракує тим, хто їх потребує.

Окрім серйозних проблем з аптеками, у міста постала проблема і з лікарнями, які також працюють раз через раз: багато лікарів виїхали з міста або відмовляються співпрацювати з окупантами.

Жителі Бердянська повідомляють також про різких ріст цін на товари повсякденного вжитку: так ціни на пачку підгузків сягають тисячі гривень, водночас Бердянськ поступово переводять на рублі.

Також Фокус писав про прийдешній курортний сезон у Бердянську. Очікується, що місцеві пляжі заполонять росіяни.

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