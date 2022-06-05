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Украина Российско-украинская война

В оккупированном Бердянске нет лекарств: очереди в аптеки по 200 человек

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Фото: pexels.com

С приходом российских властей проблем у жителей Бердянска прибавилось: нет работы, нет продуктов, нет лекарств.

Во временно оккупированном российскими войсками Бердянске возникла серьезная проблема с лекарствами. Очереди в аптеку могут достигать 200-300 человек — по записи. О том, с какими сложностями сталкиваются жители оккупированного Бердянска, Фокус узнал из первых уст.

Поставки лекарств в Бердянск практически прекратились, медикаменты передают автобусами из подконтрольных властям регионов Украины, ждать приходится сутками — при том, что не все аптеки работают каждый день.

Как отмечает одна из собеседниц, у людей есть надежда только на друзей и знакомых с подконтрольных Украине территорий, которые могут передать необходимые лекарства, особенно антибиотики, которых крайне не хватает нуждающимся.

Помимо серьезных проблем с аптеками, в городе возникла проблема и с больницами, которые также работают с перебоями: многие врачи уехали из города или отказываются сотрудничать с оккупантами.

Жители Бердянска сообщают также о резком росте цен на товары повседневного спроса: так, цена пачки подгузников доходит до тысячи гривен, при этом Бердянск постепенно переводят на рубли.

Также Фокус писал о грядущем курортном сезоне в Бердянске. Ожидается, что местные пляжи заполонят россияне.

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