Бердянск в оккупации: памперсы по 1000 грн, колбаса – по 430

Жители города ждут ВСУ и не желают мириться с оккупацией. Между тем, ситуация в Бердянске для многих становится все более невыносимой.

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Бердянск, который уже три месяца находится в оккупации, продолжает ощущать на себе последствия пришествия "русского мира". Несмотря на то, что город не подвергся массовым обстрелам, как Мариуполь или Николаев, местные жители говорят, что жизнь в Бердянске заметно ухудшилась. Каково это — жить под оккупантами, жители Бердянска рассказали Фокусу.

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Одна из главных проблем в Бердянске сегодня — рост цен на товары первой необходимости, проблемы с поставками продуктов и лекарств.

Большие торговые сети в Бердянске, такие как "Сильпо" и АТБ, отказались сотрудничать с оккупантами, а на их месте теперь работают российские супермаркеты, где представлена продукция из РФ, качество которой на порядок хуже, чем украинской, а цены в несколько раз выше.

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И если качественные продукты люди еще умудряются покупать благодаря подвозам из пригородов, то товары личной гигиены подрожали в среднем в пять раз. Их качество, опять же, оставляет желать лучшего:

"Качественные товары в Бердянске сегодня купить невозможно. Шампуни, прокладки, гели для душа, уходовая косметика – о таком можно забыть. Этого в городе нет. Чтобы купить ребенку памперсы, люди стоят в очередях, а цена на них от 1000 гривен", – рассказывает местная жительница Татьяна. Она добавляет, что даже за этими товарами люди проводят в очередях по несколько часов.

Другая жительница Бердянска по имени Екатерина рассказывает, что в городе все подорожало в среднем в 2-3 раза:

"До этого (до оккупации) палка колбасы была 200 грн/кг, сейчас это примерно 430 грн/кг. С остальными продуктами ситуация такая же. Активно заводят продукцию из Крыма, но ее качество в разы хуже, чем у товаров украинского производства, а цены выше".

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С недавних пор в городе начали ходить рубли. Курс – 2 рубля за 1 гривну. Однако несмотря на попытки оккупантов продвигать свои деньги, местные жители все же продолжают пользоваться гривнами.

Люди признаются, что очень ждут прихода ВСУ и освобождения. Многие жители Бердянска отказались работать на оккупантов и стараются с ними практически не коммуницировать.

Напомним, 2 июня в порту оккупированного Бердянска прогремели два мощных взрыва.