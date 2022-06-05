Бердянськ в окупації: памперси по 1000 грн., ковбаса — по 430 грн.

Жителі міста чекають на PСУ і не бажають миритися з окупацією. Тим часом ситуація в Бердянську для багатьох стає все нестерпнішою.

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Бердянськ, який вже три місяці перебуває в окупації, продовжує відчувати на собі наслідки наступу "російського світу". Незважаючи на те, що місто не зазнало масових обстрілів, як Маріуполь чи Миколаїв, місцеві жителі кажуть, що життя у Бердянську помітно погіршилося. Як це жити під окупантами, жителі Бердянська розповіли Фокусу.

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Одна з головних проблем у Бердянську сьогодні — зростання цін на товари першої потреби, проблеми з постачанням продуктів та ліків.

Великі торгові мережі в Бердянську, такі як "Сільпо" й АТБ, відмовилися співпрацювати з окупантами, а на їхньому місці тепер працюють російські супермаркети, де представлена продукція з РФ, якість якої гірша, ніж українська, а ціни в кілька разів вищі.

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І якщо якісні продукти люди ще примудряються купувати завдяки підвозам із передмість, то товари особистої гігієни подорожчали в середньому у п'ять разів. Їхня якість, знову ж таки, залишає бажати кращого:

"Якісні товари у Бердянську сьогодні купити неможливо. Шампуні, прокладки, гелі для душу, доглядова косметика — про таке можна забути. Цього в місті немає. Щоб купити дитині памперси, люди стоять у чергах, а ціна на них від 1000 гривень", — розповідає місцева мешканка Тетяна. Вона додає, що навіть за цими товарами люди проводять у чергах кілька годин.

Інша мешканка Бердянська на ім'я Катерина розповідає, що у місті все подорожчало в середньому у 2-3 рази:

"До цього (до окупації) палиця ковбаси була 200 грн/кг, зараз це приблизно 430 грн/кг. З рештою продуктів ситуація така сама. Активно заводять продукцію з Криму, але її якість у рази гірша, ніж у товарів українського виробництва, а ціни вищі".

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Віднедавна у місті почали ходити рублі. Курс — 2 рублі за 1 гривню. Проте незважаючи на спроби окупантів просувати свої гроші, місцеві жителі все ж таки продовжують користуватися гривнями.

Люди зізнаються, що дуже чекають на прихід ЗСУ та звільнення. Чимало жителів Бердянська відмовилися працювати на окупантів і намагаються з ними практично не комунікувати.

Нагадаємо, 2 червня в порту окупованого Бердянська прогриміли два потужні вибухи.