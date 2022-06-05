Жители Бердянска: "Курортный сезон будет ужасным, а санатории летом заполонят россияне"

Местные жители уверены, что в этом году курортный сезон в Бердянске будет сорван.

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О том, какие слухи циркулируют в Бердянске по поводу летнего сезона и перспектив ближайших трех месяцев, Фокусу рассказали местные жители. Люди опасаются, что летом Бердянск заполонят россияне.

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По словам девушки по имени Татьяна, в Бердянске активно ходит информация о том, что в санатории города будут заселять россиян.

В 2005 году Бердянск стал курортом государственного значения и был одним из самых популярных мест отдыха среди украинцев, которые с удовольствием приезжали в отпуск в город у моря .

Однако оккупация Бердянска полностью изменила ситуацию в 2022 году: ни жителям города, ни другим украинцам сейчас не планов на отдых.

"Курортного сезона не будет. По крайней мере, таким, каким он был. Многие кафе закрылись, а те, которые еще открыты – работают в убыток", – говорит Татьяна.

Она добавляет, что местные девушки пересмотрят летний гардероб, отказавшись от шортов и коротких платьев. "Российские военные часто недвусмысленно улыбаются, и это явно пугает", – поясняет жительница Бердянска.

Еще одна жительница Бердянска по имени Екатерина разделяет пессимизм своей землячки: "По поводу курортного сезона никаких разговоров среди населения Бердянска нет. Лично мое предположение, что в этом году сезон будет ужасный, так как по большей части к нам ехала отдыхать Западная Украина, Киев и Харьков и восточные области".

Напомним, в оккупированном Бердянске 2 июня прогремели два мощных взрыва.