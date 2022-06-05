Жителі Бердянська: "Курортний сезон буде жахливим, а влітку санаторії заполонять росіяни"

Місцеві жителі впевнені, що цього року курортний сезон у Бердянську буде зірвано.

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Про те, які чутки циркулюють у Бердянську щодо літнього сезону та перспектив найближчих трьох місяців, Фокусу розповіли місцеві жителі. Люди побоюються, що влітку Бердянськ заполонять росіяни.

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За словами дівчини на ім'я Тетяна, у Бердянську активно ходить інформація про те, що у санаторії міста заселятимуть росіян.

У 2005 році Бердянськ став курортом державного значення і був одним із найпопулярніших місць відпочинку серед українців, які із задоволенням приїжджали у відпустку до міста біля моря.

Проте окупація Бердянська повністю змінила ситуацію у 2022 році: ні мешканці міста, ні інші українці зараз не планують відпочивати.

"Курортного сезону не буде. Принаймні таким, яким він був. Багато кафе закрилися, а ті, які ще відкриті — працюють на збиток", — каже Тетяна.

Вона додає, що місцеві дівчата переглянуть літній гардероб, відмовившись від шортів та коротких суконь. "Російські військові часто недвозначно усміхаються, і це явно лякає", — пояснює мешканка Бердянська.

Ще одна мешканка Бердянська на ім'я Катерина поділяє песимізм своєї землячки: "Щодо курортного сезону жодних розмов серед населення Бердянська немає. Особисто моє припущення, що цього року сезон буде жахливий, бо здебільшого до нас їхали відпочивати із заходу України, Київ, Харків та східні області".

Нагадаємо, в окупованому Бердянську 2 червня прогриміли два потужні вибухи.