Из-за санкций и ранений солдат на фронте: в России начался дефицит лекарств, — ГУР

По информации разведчиков, в самой РФ новые препараты давно не производятся. В больницах РФ хирурги уже начали переносить плановые операции на неопределённый строк.

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Из-за экономических санкций, которые США и европейские страны ввели против РФ как ответ на агрессию в Украине, в стране стало катастрофически не хватать жизненно необходимых для пациентов препаратов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

По информации, которой обладают украинские разведчики, запас необходимых медпрепаратов в РФ за восемь месяцев войны с Украиной стал существенно ограниченным. На оставшиеся в продаже препараты выросли цены.

В связи с этим в больницах РФ хирурги уже начали переносить плановые операции на неопределенный строк. Помощь врачи сейчас оказывают только в экстренных случаях, которые угрожают жизни больного.

Кроме того, Минздрав РФ выдал указ о создании неприкосновенного запаса лекарств на четыре месяца. В профильном министерстве не исключают возможности, что из-за усиления санкций импорт медикаментов в Россию может полностью прекратиться.

По словам разведчиков, это связанно с тем, что Россия практически не производит современные лекарственные препараты. В подавляющем большинстве случаев в стране лишь расфасовывают закупленные у других стран лекарства. Еще одна причина — увеличение расхода лекарств и препаратов в связи с большими военными потерями российской армии в Украине.

Ранее мы писали о том, что в оккупированном ВС РФ Бердянске исчезли лекарства. Поставки лекарств в город практически прекратились, медикаменты передают автобусами из подконтрольных властям регионов Украины, ждать приходится сутками — при том, что не все аптеки работают каждый день.

Кроме того, Фокус рассказывал своим читателям, что в России пропали из продажи препараты "Прогинова", "Эстрожель", "Дивигель". Медицинские чиновники предлагают врачам искать аналоги, но их в России не производят.