"Самый безопасный в мире" мессенджер Exclu был взломан и прочитан: что о нем известно

Арестованы и создатели приватного мессенджера, которые обещали своим клиентам полную анонимность за полугодовую подписку в 900 евро.

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Полиции Нидерландов удалось взломать сервис зашифрованных сообщений Exclu, который был очень популярен у местного криминалитета, пишет Vice. Киберспециалисты проникли на сервера компании и отслеживали всю переписку между различными преступными синдикатами страны.

В результате были арестованы 49 человек и проведено 79 обысков на территории Нидерландов, Бельгии, Германии и других стран ЕС. Как утверждают правоохранители, они терпеливо отслеживали всю переписку на протяжении полугода и собирали улики для будущих арестов. По некоторым данным, большинство арестованных были операторами нарколабораторий, у которых изъяли большое количество наркотиков, оружия и наличности (на 4,3 млн евро), а так же предметы роскоши.

[ + – ] Так выглядит мессенджер Exclu Фото: Скриншот

Мессенджер Exclu позиционировал себя как приватное ПО для обмена сообщениями, в котором применены все средства шифрования, а сами зашифрованные файлы хранятся только на устройствах пользователя. Свои услуги компания оценивала в 900 евро за полугодовую подписку.

[ + – ] 900 евро на полгода стоила "приватность" в этом мессенджере Фото: Скриншот

Кстати, полиция Нидерландов не впервые производит такие громкие операции по взлому тайных зашифрованных сервисов. До этого правоохранители участвовали во взломах и отключениях в отношении таких компаний как Ennetcom и Sky.

Ранее Фокус писал, что мессенджер для бандитов, который мимикрировал под сервис для бизнесменов. Однако агенты ФБР не поверили в то, что разработчики вдруг стали "белыми и пушистыми".