"Найбезпечніший у світі" месенджер Exclu був зламаний і прочитаний: що про нього відомо

Заарештовано і творців приватного месенджера, які обіцяли своїм клієнтам повну анонімність за піврічну передплату в 900 євро.

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Поліції Нідерландів вдалося зламати сервіс зашифрованих повідомлень Exclu, який був дуже популярним у місцевого криміналітету, пише Vice. Кіберфахівці проникли на сервери компанії та відстежували все листування між різними злочинними синдикатами країни.

У результаті було заарештовано 49 осіб і проведено 79 обшуків на території Нідерландів, Бельгії, Німеччини та інших країн ЄС. Як стверджують правоохоронці, вони терпляче відстежували все листування упродовж шести місяців і збирали докази для майбутніх арештів. За деякими даними, більшість заарештованих були операторами нарколабораторій, у яких вилучили велику кількість наркотиків, зброї та готівки (на 4,3 млн євро), а також предмети розкоші.

[ + – ] Так виглядає месенджер Exclu Фото: Скриншот

Месенджер Exclu позиціонував себе як приватне програмне забезпечення для обміну повідомленнями, в якому застосовані всі засоби шифрування, а самі зашифровані файли зберігаються лише на пристроях користувача. Свої послуги компанія оцінювала у 900 євро за піврічну передплату.

[ + – ] 900 євро на пів року коштувала "приватність" у цьому месенджері Фото: Скриншот

До речі, поліція Нідерландів не вперше проводить такі гучні операції зі злому таємних зашифрованих сервісів. До цього правоохоронці брали участь у зломах та відключеннях щодо таких компаній як Ennetcom та Sky.

Раніше Фокус писав про месенджер для бандитів, який маскувався під сервіс для бізнесменів. Проте агенти ФБР не повірили в те, що розробники раптом стали "білими та пухнастими".