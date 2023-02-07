Нано-дроны для спецопераций на границе и разведки: что известно о крошечных БПЛА

Оборонные компании должны поставить беспилотники подразделениям в течение года после подписания контракта.

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Армия Индии решила закупить 850 нано-дронов для проведения специальных разведывательных операций. Подробности сообщает издание The Times of India.

Военные отправили индийским оборонным фирмам запросы с предложением о поставках маленьких беспилотных летательных аппаратов. В документах подчеркивается, что армия хочет провести "экстренную закупку" с максимально быстрой доставкой и развертыванием систем — их требуют завершить в течение года после подписания контракта.

Нано-дроны должны поддерживать индийские войска в боевых, специальных, разведывательных контртеррористических и внештатных операциях по всей стране, в частности на границе с Китаем. Предполагается, что летательные аппараты повысят ситуационную осведомленность и помогут выявлять потенциальные угрозы в определенных районах.

Как подчеркивает The Times of India, за последние несколько месяцев армия Индии уже запустила несколько программ по приобретению разных видов беспилотников, в некоторые батальоны уже начали поставлять грузовые и разведывательные дроны, а также ударные БПЛА, объединяющиеся в рои. Запросы местным производителям поступают на фоне 33-месячного конфликта с Китаем, а также российско-украинской войной, показавшей высокую эффективность дронов на поле боя.

Как рассказал СМИ офицер индийской армии, сохранивший анонимность, сейчас разведку в рамках военных операций ведут небольшие группы солдат, которые рискуют своими жизнями. Это грозит не только потерей военнослужащих, но и провалом всей операции.

Поэтому индийские военные планирует закупить 80 миниатюрных дистанционно-пилотируемых авиационных систем (ДПАС), 10 автономных беспилотников, 44 модернизированных системы наблюдения дальнего действия, 106 инерциальных навигационных систем для более эффективного управления полетами дронов на больших расстояниях.

Кроме того, армия хочет получить 12 комплектов автономных роев, оснащенных искусственных интеллектом, каждый из которых включает от 50 до 75 летательных аппаратов, поддерживающих связь между собой и станциями управления. Семь таких роев должны патрулировать высокогорные районы на границе с Китаем, а еще пять будут работать в пустынных районах и на границе с Пакистаном.

В декабре индийская компания Garua Aerospace Pvt Ltd представила стелс-беспилотник Vajra, созданный в сотрудничестве с американской корпорацией Lockheed Martin. Новый дрон может пролетать до 160 км, обладает крейсерской скоростью 108 км/ч и несет полезную нагрузку до 5 кг.