Нанодрони для спецоперацій на кордоні та розвідки: що відомо про крихітні БПЛА

Оборонні компанії мають поставити безпілотники підрозділам протягом року після підписання контракту.

Related video

Армія Індії вирішила закупити 850 нанодронів для проведення спеціальних розвідувальних операцій. Подробиці повідомляє видання The Times of India.

Військові надіслали індійським оборонним фірмам запити з пропозицією про постачання маленьких безпілотних літальних апаратів. У документах наголошується, що армія хоче провести "екстрену закупівлю" з максимально швидкою доставкою та розгортанням систем — їх вимагають завершити протягом року після підписання контракту.

Нанодрони повинні підтримувати індійські війська в бойових, спеціальних, розвідувальних контртерористичних і позаштатних операціях по всій країні, зокрема на кордоні з Китаєм. Передбачається, що літальні апарати підвищать ситуаційну обізнаність та допоможуть виявляти потенційні загрози у певних районах.

Як підкреслює The Times of India, за останні кілька місяців армія Індії вже запустила кілька програм із придбання різних видів безпілотників, деякі батальйони вже почали постачати вантажні та розвідувальні дрони, а також ударні БПЛА, що об'єднуються в рої. Запити місцевим виробникам надходять на тлі 33-місячного конфлікту з Китаєм, а також російсько-українською війною, яка показала високу ефективність дронів на полі бою.

Як розповів ЗМІ офіцер індійської армії, який зберіг анонімність, зараз розвідку в межах військових операцій ведуть невеликі групи солдат, які ризикують своїм життям. Це загрожує не лише втратою військовослужбовців, а й провалом усієї операції.

Тому індійські військові планують закупити 80 мініатюрних дистанційно-пілотованих авіаційних систем (ДПАС), 10 автономних безпілотників, 44 модернізовані системи спостереження дальньої дії, 106 інерційних навігаційних систем для більш ефективного управління польотами дронів на великих відстанях.

Крім того, армія хоче отримати 12 комплектів автономних роїв, оснащених штучним інтелектом, кожен з яких містить від 50 до 75 літальних апаратів, що підтримують зв'язок між собою і станціями управління. Сім таких роїв мають патрулювати високогірні райони на кордоні з Китаєм, а ще п'ять працюватимуть у пустельних районах і на кордоні з Пакистаном.

У грудні індійська компанія Garua Aerospace Pvt Ltd представила стелс-безпілотник Vajra, створений у співпраці з американською корпорацією Lockheed Martin. Новий дрон може пролітати до 160 км, має крейсерську швидкість 108 км/год і несе корисне навантаження до 5 кг.