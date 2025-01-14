Фермери показали новий спосіб боротьби проти "шкідників": хто завдавав шкоди і чому (фото)

Індійські фермери довго зверталися за допомогою до місцевої поліції, адміністрації та лісників. Зрештою, вони вирішили діяти самостійно та придумали "оригінальний" метод.

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Фермери в індійському штаті Уттар-Прадеш опинилися в неприємній ситуації, коли мавпи почали активно викрадати врожай. Тому місцеві наважилися піти на "оригінальний" метод захисту своїх полів, пише видання New York Post.

Місцеві землероби неодноразово зверталися до поліції та місцевої влади, однак ніхто не реагувала на проблему відповідним чином. Тому, аби мавпи не продовжували активно розкрадати врожаї гірчиці, нуту, пшениці та цукрової тростини, фермери та мешканці довколишніх сіл почали діяти.

Фермер одягає костюм "ведмедя" (фото:SWNS)

Костюм "ведмедя" має відлякувати мавп (фото: SWNS)

ЗМІ пише, що місцеві зібрали гроші та купили костюми "ведмедів". Згодом вони почали їх вдягати та стали активно патрулювати всі поля з урожаєм, аби їх не викрадали мавпи.

Наразі місцеві проводять постійні цілодобові "патрулювання" і дивляться, аби мавпи не наближалися до полів. Фермери вже кажуть, що певні успіхи є — наразі біля місць насаджень культур вони не помічають "шкідників".

На заклик господарів уже відгукнулися кілька місцевих фірм. Директор однієї з них Лаліт Верма каже, що зараз вони часто бачаться з тими фермерами, які не зайняті в захисті полів і консультують їх щодо того, як правильно захищати свої угіддя.

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