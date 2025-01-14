Фермеры показали новый способ борьбы против "вредителей": кто наносил вред и почему (фото)

Индийские фермеры долго обращались за помощью к местной полиции, администрации и лесникам. В конце концов, они решили действовать самостоятельно и придумали "оригинальный" метод.

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Фермеры в индийском штате Уттар-Прадеш оказались в неприятной ситуации, когда обезьяны начали активно похищать урожай. Поэтому местные решились пойти на "оригинальный" метод защиты своих полей, пишет издание New York Post.

Местные земледельцы неоднократно обращались в полицию и местные власти, однако никто не реагировал на проблему соответствующим образом. Поэтому, чтобы обезьяны не продолжали активно разворовывать урожаи горчицы, нута, пшеницы и сахарного тростника, фермеры и жители близлежащих сел начали действовать.

Фермер надевает костюм "медведя" (фото:SWNS)

Костюм "медведя" должен отпугивать обезьян (фото: SWNS)

СМИ пишет, что местные собрали деньги и купили костюмы "медведей". Впоследствии они начали их надевать и стали активно патрулировать все поля с урожаями, чтобы их не похищали обезьяны.

Сейчас местные проводят постоянные круглосуточные "патрулирования" и смотрят, чтобы обезьяны не приближались к полям. Фермеры уже говорят, что определенные успехи есть — сейчас возле мест насаждений культур они не замечают "вредителей".

На призыв хозяев уже откликнулись несколько местных фирм. Директор одной из них Лалит Верма говорит, что сейчас они часто видятся с теми фермерами, которые не заняты в защите полей и консультируют их относительно того, как правильно защищать свои угодья.

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Впоследствии сообщалось, что индус уронил iPhone в ящик для пожертвований, но храм его не отдает. Как утверждает представитель храма, правила не позволяют им возвращать подобные пожертвования, поэтому они вежливо отказали мужчине.