Створено в кооперації зі США: в Індії розкрили подробиці про стелс-безпілотник Vajra (відео)

Розвідувальний БПЛА патрулюватиме кордони країни з недружніми Пакистаном і Китаєм. У небі він може перебувати до 5 годин.

Related video

Індійська аерокосмічна компанія Garua Aerospace Pvt Ltd розкрила подробиці безпілотника Vajra зі стелс можливостями. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У кооперації з американською оборонною корпорацією Lockheed Martin було розроблено стелс-БПЛА Vajra. Компанія називає безпілотник новою ерою в індійських технологіях. У ролику-анонсі вказується, що Vajra отримав дальність польоту 160 км, крейсерську швидкість 108 км/год, а також можливість піднімати до 5 кг корисного навантаження. Це дозволяє перебувати йому в повітрі до 5 годин.

Безпілотник оснащується низкою камер, які в режимі онлайн передають інформацію в оптичному й тепловому спектрі. Також у Vajra встановили LIDAR-камеру для розвідки крізь лісисту місцевість і складання карт місцевості. За рахунок цього його можна використовувати як удень, так і вночі. За програмну частину безпілотника відповідає Lockheed Martin.

Основні завдання, які виконуватиме Vajra:

захищати армію на лінії зіткнення з Пакистаном

патрулювати кордон із Китаєм

Нагадаємо, 30 грудня в Індії успішно випробували крилату ракету BrahMOS із дальністю до 450 км. Її запускають із літака Су-30МКІ.

26 грудня в Міноборони Індії повідомили про рішення придбати балістичні ракети Pralay для захисту від китайської та пакистанської загрози.