Создан в кооперации с США: в Индии раскрыли подробности о стелс-беспилотнике Vajra (видео)
Разведывательный БПЛА будет патрулировать границы страны с недружественными Пакистаном и Китаем. В небе он может находится до 5 часов.
Индийская аэрокосмическая компания Garua Aerospace Pvt Ltd раскрыла подробности беспилотника Vajra со стелс возможностями. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В кооперации с американской оборонной корпорацией Lockheed Martin был разработан стелс-БПЛА Vajra. Компания называет беспилотник новой эрой в индийских технологиях. В анонсирующем ролике указывается, что Vajra получил дальность полета в 160 км, крейсерскую скорость 108 км/ч, а также возможность поднимать до 5 кг полезной нагрузки. Это позволяет находится ему в воздухе до 5 часов.
Беспилотник оснащается рядом камер, которые в режиме "онлайн" передают информацию в оптическом и тепловом спектре. Также в Vajra установили LIDAR-камеру для разведки сквозь лесистую местность и составления карт местности. За счет этого его можно применять как днем, так и ночью. За программную часть беспилотника отвечает Lockheed Martin.
Основные задачи, которые будет выполнять Vajra:
- защищать армию на линии соприкосновения с Пакистаном
- патрулировать границу с Китаем
Напомним, 30 декабря в Индии успешно испытали крылатую ракету BrahMOS с дальностью до 450 км. Ее запускают с самолета Су-30МКИ.
26 декабря в Минобороны Индии сообщили о решении приобрести баллистические ракеты Pralay для защиты от китайской и пакистанской угрозы.