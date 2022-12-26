Индия закупит баллистические ракеты Pralay для защиты от Китая и Пакистана

Оборонное ведомство Индии планирует закупить около 120 боеприпасов, которые расположат вдоль спорных границ с Китаем и Пакистаном.

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Министерство обороны Индии приняло решение закупить баллистические ракеты, способные поражать цели на дистанции до 500 км. Об этом сообщает индийское издание The Economic Times.

Индийская армия закупит около 120 ракет Pralay. Заявляется, что такие боеприпасы крайне сложно перехватывать с помощью обычных систем ПВО. Приобретение баллистических ракет в Индии рассматривается как большое событие. Тем более Китай и Пакистан также имеют баллистические ракеты.

"Заседание высокого уровня Министерства обороны убрало препятствия для приобретения 120 ракет для вооруженных сил и их развертывания вдоль границы", — сообщили источники издания.

Размещать ракеты планируют вдоль спорных границ с Китаем и Пакистаном. С Китаем у Индии

Что известно о ракете Pralay?

Ракету разработала Организация оборонных исследований и разработок. Дальность поражения баллистической ракеты составляет от 150 до 500 км, а в дальнейшем ее дальность могут увеличить еще больше. Работы над ее созданием велись с 2015 года. В 2021 прошли успешные испытания ракеты. Заявляется, что Pralay может изменять свою траекторию после преодоления определенной дистанции в воздухе.

Применять ракеты Paralay могут для уничтожения вражеских систем ПВО большой дальности, а также других важных объектов врага. Решение о приобретении ракет проходит на фоне создания в Индии специальных ракетных сил, которые также есть в Китае.

Напомним, 12 декабря индийские войска столкнулись с китайскими на спорной границе в Гималаях. Военные обоих сторон подрались.

Ранее Китай построил бункеры и военные склады на спорной границе с Индией в долине Галван.