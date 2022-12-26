Індія закупить балістичні ракети Pralay для захисту від Китаю і Пакистану

Оборонне відомство Індії планує закупити майже 120 боєприпасів, які розташують уздовж суперечливих кордонів із Китаєм і Пакистаном.

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Міністерство оборони Індії ухвалило рішення купити балістичні ракети, здатні уражати цілі на дистанції до 500 км. Про це повідомляє індійське видання The Economic Times.

Індійська армія придбає майже 120 ракет Pralay. Заявляється, такі боєприпаси вкрай складно перехоплювати за допомогою звичайних систем ППО. Придбання балістичних ракет в Індії сприймається як велика подія. Тим паче, Китай і Пакистан також мають балістичні ракети.

"Засідання високого рівня Міністерства оборони прибрало перешкоди для придбання 120 ракет для збройних сил та їхнього розгортання уздовж кордону", — повідомили джерела видання.

Розміщувати ракети планують уздовж суперечливих кордонів із Китаєм і Пакистаном. З Китаєм в Індії

Що відомо про ракету Pralay?

Ракету розробила Організація оборонних досліджень і розробок. Дальність ураження балістичної ракети становить від 150 до 500 км, а надалі її дальність можуть збільшити ще більше. Роботи над її створенням велися з 2015 року. У 2021 році пройшли успішні випробування ракети. Заявляється, що Pralay може змінювати свою траєкторію після подолання певної дистанції у повітрі.

Застосовувати ракети Paralay можуть знищити ворожих систем ППО великої дальності, і навіть інших важливих об'єктів ворога. Рішення про придбання ракет відбувається на тлі створення в Індії спеціальних ракетних сил, які також є у Китаї.

Нагадаємо, 12 грудня індійські війська зіткнулися з китайськими на суперечливому кордоні в Гімалаях. Військові обох сторін побилися.

Раніше Китай побудував бункери та військові склади на суперечливому кордоні з Індією у долині Галван.