Індійські війська зіткнулися з китайськими на суперечливому кордоні у Гімалаях

Між Китаєм та Індією досі немає чіткої лінії розмежування. Після війни 1962 року є "лінія фактичного контролю", яка не влаштовує обидві сторони. Через це часто спалахують конфлікти.

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На суперечливій ділянці кордону в Гімалаях між Індією і Китаєм сталося зіткнення. Про це повідомляє CNN.

У Міноборони Індії заявили, що в п'ятницю, 9 грудня, в секторі Таванг на північному сході біля південних кордонів Китаю сталося зіткнення. Унаслідок чого військовослужбовці обох сторін отримали незначні поранення. Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх звинуватив Народно-визвольну армію у спробі змінити статус-кво у фактичному розмежуванні. Він також заявив, що всі спроби Китаю виявилися безуспішними.

11 грудня була зустріч командирів обох сторін. Індія попросила китайську сторону утриматися від подібних дій і зберігати мир та спокій у регіоні. Це питання вирішується по дипломатичних каналах.

У Китаї прямо не визнали інцидент

"Наскільки нам відомо, китайсько-індійська прикордонна зона загалом стабільна, й обидві сторони підтримують безперебійний зв'язок щодо питань, пов'язаних із кордоном, по дипломатичних і військових каналах", — сказав прессекретар МЗС Ван Веньбінь.

Між Індією та Китаєм існує 3 379 км суперечливих кордонів, через це країни часто конфліктують. Востаннє загострення ситуації було в 2020 році, коли бійці перейшли у рукопашні бої. Унаслідок чого загинуло 20 індійських і 4 китайських солдат в Аксай Чин-Ладаксі.

У 1962 році між Китаєм та Індією була війна за прикордонні райони. Зрештою було створено "лінію фактичного контролю" уздовж двох країн. Обидві сторони не згодні з контрольованими територіями, тому іноді спалахують конфлікти.

Нагадаємо, в минулому році в Індії розробили нову зброю для військ біля кордонів із Китаєм — електрошокер-тризуб, щит і палиця із шипами.

Раніше Китай побудував бункери та військові склади на суперечливому кордоні з Індією у долині Галван.

16 червня 2020 року в Гімалаях загинуло 3 індійських військових у сутичці з китайськими військовими.