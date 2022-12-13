Индийские войска столкнулись с китайскими на спорной границе в Гималаях

Между Китаем и Индией до сих пор нет четкой линии разграничения. После войны 1962 года есть "линия фактического контроля", не устраивающая обе стороны. Из-за этого часто вспыхивают конфликты.

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На оспариваемом участке границы в Гималаях между Индией и Китаем произошло столкновение. Об этом сообщает CNN

В Минобороны Индии заявили, что в пятницу, 9 декабря в секторе Таванг на северо-востоке возле южных границ Китая произошло боестолкновение. В его результате военнослужащие обеих сторон получили незначительные ранения. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх обвинил Народно-освободительную армию в попытке изменить статус-кво в фактическом разграничении. Он также заявил, что все попытки Китая оказались безуспешными.

11 декабря была встреча командиров обоих сторон. Индия попросила китайскую сторону воздержаться от подобных действий и сохранять мир и спокойствие в регионе. Этот вопрос решается по дипломатическим каналам.

В Китае напрямую не признали инцидент

"Насколько нам известно, китайско-индийская пограничная зона в целом стабильна, и обе стороны поддерживают бесперебойную связь по вопросам, связанным с границей, по дипломатическим и военным каналам", — сказал пресс-секретарь МИД Ван Вэньбинь.

Между Индией и Китаем существует 3379 км спорных границ, из-за этого страны часто конфликтуют. Последний раз обострение ситуации было в 2020 году, когда бойцы перешли в рукопашные бои. В результате погибло 20 индийских и 4 китайских солдат в Аксае Чин-Ладакхе.

В 1962 году между Китаем и Индией была война за приграничные районы. В конечном итоге был создана "линия фактического контроля" вдоль двух стран. Обе стороны не согласны с контролируемыми территориями, поэтому время от времени вспыхивают конфликты.

Напомним, в прошлом году в Индии разработали новое оружие для войск у границ с Китаем — электрошокер-тризубец, щит и палка с шипами.

Ранее Китай построил бункеры и военные склады на спорной границе с Индией в долине Галван.

16 июня 2020 в Гималаях погибло 3 индийских военных в схватке с китайскими военными.