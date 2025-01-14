Зберуться 400 мільйонів: в Індії стартував найбільший релігійний фестиваль у світі (відео)

У північному індійському штаті Уттар-Прадеш розпочинається найбільше у світі релігійне зібрання: Маха Кумбха Мела, або фестиваль Священного Глечика.

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В Індії стартує найбільша релігійна подія у світі, яка, як очікується, збере приголомшливу кількість людей — близько 400 мільйонів. Фестиваль Священного Глечика, або Маха Кумбха Мела відбудеться в штаті Уттар-Прадеш, на берегах річки в місті Праяградж. Про це пише CNN.

Маха Кумбха Мела — найбільший релігійний фестиваль у світі

Кожні 12 років назва фестивалю має приставку "Маха", що означає "великий", оскільки це найбільші збори Кумбха-мели, які проводяться кожні три роки в одному з чотирьох міст.

У Праяграджі послідовники здійснюватимуть обмивання в Трівені Сангамі, місці злиття трьох священних річок — Ганги, Ямуни і міфічної Сарасваті, — щоб очистити свої гріхи і зробити ще один крок до "духовного звільнення".

Кумбха черпає натхнення з індуїстської міфології та легенди про демонів і богів, які б'ються за глечик з еліксиром безсмертя. Під час битви чотири краплі з глечика впали на Землю в Праяграджі, Нашику, Харідварі та Удджайні, де по черзі проводиться фестиваль.

400 мільйонів людей зберуться на Маха Кумбха Мела Фото: Al Jazeera

Прем'єр-міністр Індії та лідер партії "Бхаратія Джаната Парті" (БДП) Нарендра Моді запросив людей з усього світу відвідати фестиваль, визнаний ЮНЕСКО 2017 року "нематеріальною культурною спадщиною людства".

Влада рекламує цю подію не тільки як релігійне зібрання, а й як культурне видовище, яке в минулому приваблювало зірок Боллівуду і Голлівуду.

У неділю Йогі Адітьянат, священик з Уттар-Прадеша в шафрановому одязі, який став головним міністром і відомий своєю провокаційною риторикою проти мусульман, заявив, що мільйони людей вже "занурилися в священні води Сангама".

Раніше відомий як Аллахабад, Праяградж був перейменований 2018 року. Назву Аллахабад йому дав правитель Великих Моголів Акбар кілька століть тому. Це рішення ухвалили на знак визнання ідентичності міста як духовного місця для індуїстських паломників.

Маха Кумбха Мела — найбільший релігійний фестиваль у світі

Цього року на підготовку фестивалю пішли роки і мільйони доларів, витрачені на будівництво об'єктів для прийому великої кількості відвідувачів у Праяграджі, місті, де зазвичай мешкає 6 мільйонів осіб.

Близько 160 000 наметів, 150 000 туалетів і 1249-кілометровий водопровід були встановлені в тимчасовому наметовому містечку, що охоплює 4000 гектарів, що приблизно дорівнює площі 7500 футбольних полів.

У 2013 році десятки людей загинули й дістали поранення в тисняві на залізничній станції, коли паломники зібралися в місті. Такі смертельні інциденти на релігійних зібраннях в Індії не рідкість.

Цього року влада заявляє, що в Праяграджі було вжито додаткових заходів безпеки для захисту відвідувачів, включно з кільцем безпеки з контрольно-пропускними пунктами по всьому місту, на яких працюють понад 1000 співробітників поліції.

400 мільйонів людей зберуться на Маха Кумбха Мела Фото: Al Jazeera

За даними центрального уряду, по всьому місту буде встановлено понад 2700 камер відеоспостереження зі штучним інтелектом, за якими стежитимуть сотні експертів у ключових точках.

Уряд додав, що повітряні безпілотники забезпечуватимуть спостереження зверху, і вперше для забезпечення цілодобового прикриття будуть задіяні підводні безпілотники, здатні занурюватися на глибину до 100 метрів.

Очікується, що величезна кількість прочан прибуде в регіон потягом, тому влада запустила 3000 спеціальних поїздів і 13 100 залізничних маршрутів.

За даними уряду штату Уттар-Прадеш, для поліпшення транспортної доступності також було побудовано чотирнадцять нових естакад і підземних переходів, 11 нових дорожніх коридорів, 7000 автобусів, 550 маршрутних автобусів, сім нових автобусних зупинок і 30 понтонних мостів.

Фестиваль завершиться 26 лютого.

Нагадаємо, влітку 2024 року в Індії на зустрічі з популярним проповідником у тисняві загинула 121 людина. Загалом послухати його зібралися понад 250 тисяч, і коли релігійний селебріті прибув на місце, натовп кинувся до нього.