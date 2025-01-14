Соберутся 400 миллионов: в Индии стартовал крупнейший религиозный фестиваль в мире (видео)

В северном индийском штате Уттар-Прадеш начинается крупнейшее в мире религиозное собрание: Маха Кумбха Мела, или фестиваль Священного Кувшина.

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В Индии стартует крупнейшее религиозное событие в мире, которое, как ожидается, соберет ошеломляющее количество людей – около 400 миллионов. Фестиваль Священного Кувшина, или Маха Кумбха Мела состоится в штате Уттар-Прадеш, на берегах реки в городе Праяградж. Об этом пишет CNN.

Маха Кумбха Мела - крупнейший религиозный фестиваль в мире

Каждые 12 лет название фестиваля носит приставку "Маха", что означает "великий", поскольку это крупнейшее собрание Кумбха-мелы, которое проводится каждые три года в одном из четырех городов.

В Праяградже последователи будут совершать омовение в Тривени Сангаме, месте слияния трех священных рек — Ганги, Ямуны и мифической Сарасвати, — чтобы очистить свои грехи и сделать еще один шаг к "духовному освобождению".

Кумбха черпает вдохновение из индуистской мифологии и легенды о демонах и богах, сражающихся за кувшин с эликсиром бессмертия. Во время битвы четыре капли из кувшина упали на Землю в Праяградже, Нашике, Харидваре и Удджайне, где поочередно проводится фестиваль.

400 миллионов человек соберутся на Маха Кумбха Мела Фото: Al Jazeera

Премьер-министр Индии и лидер партии "Бхаратия Джаната Парти" (БДП) Нарендра Моди пригласил людей со всего мира посетить фестиваль, признанный ЮНЕСКО в 2017 году "нематериальным культурным наследием человечества".

Власти рекламируют это событие не только как религиозное собрание, но и как культурное зрелище, которое в прошлом привлекало звезд Болливуда и Голливуда.

В воскресенье Йоги Адитьянат, священник из Уттар-Прадеша в шафрановых одеждах, ставший главным министром и известный своей провокационной риторикой против мусульман , заявил, что миллионы людей уже "окунулись в священные воды Сангама".

Ранее известный как Аллахабад, Праяградж был переименован в 2018 году. Название Аллахабад было ему дано правителем Великих Моголов Акбаром несколько столетий назад. Это решение было принято в знак признания идентичности города как духовного места для индуистских паломников.

Маха Кумбха Мела - крупнейший религиозный фестиваль в мире

В этом году на подготовку фестиваля ушли годы и миллионы долларов, потраченные на строительство объектов для приема большого количества посетителей в Праяградже, городе, где обычно проживает 6 миллионов человек.

Около 160 000 палаток, 150 000 туалетов и 1249-километровый водопровод были установлены во временном палаточном городке, охватывающем 4000 гектаров, что примерно равно площади 7500 футбольных полей.

В 2013 году десятки людей погибли и получили ранения в давке на железнодорожной станции, когда паломники собрались в городе. Такие смертельные инциденты на религиозных собраниях в Индии не редкость.

В этом году власти заявляют, что в Праяградже были приняты дополнительные меры безопасности для защиты посетителей, включая кольцо безопасности с контрольно-пропускными пунктами по всему городу, на которых работают более 1000 сотрудников полиции.

400 миллионов человек соберутся на Маха Кумбха Мела Фото: Al Jazeera

По данным центрального правительства, по всему городу будет установлено более 2700 камер видеонаблюдения с искусственным интеллектом, за которыми будут следить сотни экспертов в ключевых точках.

Правительство добавило, что воздушные беспилотники будут обеспечивать наблюдение сверху, и впервые для обеспечения круглосуточного прикрытия будут задействованы подводные беспилотники, способные погружаться на глубину до 100 метров.

Ожидается, что огромное количество паломников прибудет в регион на поезде, поэтому власти запустили 3000 специальных поездов и 13 100 железнодорожных маршрутов.

По данным правительства штата Уттар-Прадеш , для улучшения транспортной доступности также было построено четырнадцать новых эстакад и подземных переходов, 11 новых дорожных коридоров, 7000 автобусов, 550 маршрутных автобусов, семь новых автобусных остановок и 30 понтонных мостов.

Фестиваль завершится 26 февраля.

Напомним, летом 2024 года в Индии на встрече с популярным проповедником в давке погиб 121 человек. Всего послушать его собрались боле 250 тысяч, и когда религиозный селебрити прибыл на место, толпа ринулась к нему.