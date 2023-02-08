Таинственный дрон Gambit должен "усилить" истребители: когда его испытают (видео)

Беспилотник Gambit должен стать основой для целого семейства дронов, которые смогут работать в паре современными истребителями.

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Военно-воздушные силы США испытают новый беспилотник под названием Gambit от производителя General Atomics. Об этом американскому изданию Breaking Defense сообщили в Исследовательской лаборатории ВВС (AFRL).

Как рассказал руководитель программы Off-Board Sensing Station (OBSS) Трентон Уайт, первый полет Gambit запланирован на первую половину 2024 года. Он не стал раскрывать подробности, ссылаясь на интересы "операционной безопасности", но, по данным СМИ, программа OBSS предусматривает разработку БПЛА с высоким уровнем автономности и передовыми сенсорами, способного работать в паре с истребителями четвертого и пятого поколения, указывая цели за пределами прямой видимости пилотов и сообщая о потенциальных угрозах.

"В рамках программы OBSS будет создано открытое государственное базовое шасси, которое упростит технологическую интеграцию и позволит разработать линейку систем для более быстрого реагирования на меняющиеся потребности", — добавил Трентон Уайт.

Второго февраля пресс-служба General Atomics сообщила, что беспилотники серии Gambit должны утвердить концепцию нового вида дронов, впервые разработанную Исследовательской лабораторией ВВС США в рамках программы совместного использования низкозатратных летательных аппаратов (Low-Cost Attritable Aircraft Platform Sharing). Под "низкозатратными" американские военные подразумевают дешевые устройства, которые не жалко потерять в бою. В компании предполагают, что такие БПЛА будут иметь срок службы намного короче, чем у боевых самолетов, но при этом их будет легче поставлять.

Стороны не разглашают стоимость контракта, однако он является продолжением другой сделки на сумму $17,8 млн, заключенной Минобороны США с General Atomics. Одновременно с этим армия заключила контракт на сумму $17,7 млн с компанией Kratos.

"У Kratos Unmanned есть несколько актуальных программ в области реактивных БПЛА, и мы не можем обсуждать подробности этой программы", — прокомментировал производитель в ответ на запрос Breaking Defense.

Ранее необычный дрон Eaglet от General Atomics совершил первый полет. Он предназначен для запуска с самолетов и более крупных беспилотников, таких как Grey Eagle, чтобы вести разведку и обеспечивать связь на большом расстоянии.