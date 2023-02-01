Инновационный дрон "Орленок" совершил первый полет: как он усилит армию (видео)

Беспилотник воздушного базирования Eaglet можно запускать с других БПЛА, самолетов и вертолетов.

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В США впервые запустили в полет инновационный беспилотник Eaglet ("Орленок"), разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Подробности сообщает издание Defence News.

В декабре Eaglet запустили с беспилотника ВВС США Grey Eagle в рамках программы, финансируемой Армейской исследовательской лабораторией развития боевых возможностей и Авиационно-ракетным центром. В будущем БПЛА опробуют в других учениях, чтобы определить его потенциал.

Разработчики представляют Eaglet как "недорогой и живучий" беспилотный летательный аппарат воздушного базирования (air-launched effect) — он предназначен для запуска с крупных дронов, вертолетов или самолетов. К примеру, военный БПЛА большой дальности Grey Eagle ("Серый орел") может пролететь тысячи километров, прежде чем запустить Eaglet.

Новый БПЛА получил множество функций: от ведения разведки с помощью встроенных датчиков до обеспечения связи и передачи данных. Он может нести различные виды полезных нагрузок большой дальности, которые позволяют работать совместно с Grey Eagle и другими летательными аппаратами "для глубокого зондирования" во время военных операций.

"Это обеспечивает расширенный радиус действия датчиков и повышенную летальность, увеличивая при этом сохранность пилотируемых самолетов", — объяснил президент General Atomics Дэвид Александр.

Как пишет Defence News, армия США сейчас рассматривает аппараты air-launched effect или ALE, надеясь расширить свои возможности на поле боя. Управление армейской программы по разведке, радиоэлектронной борьбе и датчикам проявило особый интерес к ALE как к потенциальному средству для подавления, обмана или шпионажа и борьбы с противником на большом расстоянии. Предполагается, что американские военные создадут целую экосистему, включающую штурмовые самолеты дальнего радиуса действия, ударно-разведывательные самолеты, тактические БПЛА и дроны воздушного базирования, такие как Eaglet.

Армия США стремится разработать несколько прототипов ALE, чтобы усилить оперативные силы. В будущем они хотят модернизировать системы, полезную нагрузку и интерфейс с целью расширить функционал беспилотников для поддержки высокоточного вооружения высокой дальности, то есть дроны помогут обстреливать цели за пределами прямой видимости.

В январе бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес назвал дроны MQ-1C Grey Eagle оружием, необходимым Украине для победы. По его словам, эти БПЛА большой дальности смогут эффективно атаковать Крымский мост и ракетные базы ВС РФ.

Ранее стало известно, что General Dynamics переделает большие экспедиционные морские базы в корабли для дронов. В них оборудуют специальные отсеки для хранения и запуска подводных беспилотников.