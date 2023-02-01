Інноваційний дрон "Орленя" здійснив перший політ: як він посилить армію (відео)

Безпілотник повітряного базування Eaglet можна запускати з інших БПЛА, літаків і гелікоптерів.

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У США вперше запустили в політ інноваційний безпілотник Eaglet ("Орленя"), розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems. Подробиці повідомляє видання Defence News.

У грудні Eaglet запустили з безпілотника ВПС США Grey Eagle у межах програми, що фінансується Армійською дослідницькою лабораторією розвитку бойових можливостей і Авіаційно-ракетним центром. У майбутньому БПЛА випробуватимуть в інших навчаннях, щоб визначити його потенціал.

Розробники представляють Eaglet як "недорогий і живучий" безпілотний літальний апарат повітряного базування (air-launched effect) — він призначений для запуску великих дронів, вертольотів або літаків. Наприклад, військовий БПЛА великої дальності Grey Eagle ("Сірий орел") може пролетіти тисячі кілометрів, перш ніж запустити Eaglet.

Новий БПЛА отримав багато функцій: від ведення розвідки за допомогою вбудованих датчиків до забезпечення зв'язку та передачі даних. Він може нести різні види корисних навантажень великої дальності, які дозволяють працювати спільно з Grey Eagle та іншими літальними апаратами для глибокого зондування під час військових операцій.

"Це забезпечує розширений радіус дії датчиків і підвищену летальність, збільшуючи водночас збереження літаків, що пілотуються", — пояснив президент General Atomics Девід Олександр.

Як пише Defence News, армія США зараз розглядає апарати air-launched effect або ALE, сподіваючись розширити свої можливості на полі бою. Управління армійської програми з розвідки, радіоелектронної боротьби й датчиків виявило особливий інтерес до ALE як до потенційного засобу для придушення, обману чи шпигунства та боротьби з противником на великій відстані. Передбачається, що американські військові створять цілу екосистему, що включає штурмові літаки дальнього радіусу дії, ударно-розвідувальні літаки, тактичні БПЛА та дрони повітряного базування, такі як Eaglet.

Армія США прагне розробити кілька прототипів ALE для посилення оперативних сил. У майбутньому вони хочуть модернізувати системи, корисне навантаження й інтерфейс із метою розширити функціонал безпілотників для підтримки високоточного озброєння високої дальності, тобто дрони допоможуть обстрілювати цілі за межами прямої видимості.

У січні колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес назвав дрони MQ-1C Grey Eagle зброєю, необхідною Україні для перемоги. За його словами, ці БПЛА великої дальності зможуть ефективно атакувати Кримський міст і ракетні бази ЗС РФ.

Раніше стало відомо, що General Dynamics переробить великі експедиційні морські бази на кораблі для дронів. Вони обладнають спеціальні відсіки для зберігання та запуску підводних безпілотників.