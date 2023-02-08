Таємничий дрон Gambit повинен "підсилити" винищувачі: коли його випробують (відео)

Безпілотник Gambit має стати основою для цілого сімейства дронів, які зможуть працювати у парі сучасними винищувачами.

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Військово-повітряні сили США отримають нового безпілотника під назвою Gambit від виробника General Atomics. Про це американському виданню Breaking Defense повідомили у дослідницькій лабораторії ВПС (AFRL).

Як розповів керівник програми Off-Board Sensing Station (OBSS) Трентон Уайт, перший політ Gambit заплановано на першу половину 2024 року. Він не став розкривати подробиці, посилаючись на інтереси "операційної безпеки", але, за даними ЗМІ, програма OBSS передбачає розробку БПЛА з високим рівнем автономності та передовими сенсорами, здатного працювати в парі з винищувачами четвертого та п'ятого покоління, вказуючи цілі за межами прямої видимості пілотів та повідомляючи про потенційні загрози.

"У межах програми OBSS буде створено відкрите державне базове шасі, яке спростить технологічну інтеграцію і дозволить розробити лінійку систем для швидшого реагування на потреби, що змінюються", — додав Трентон Уайт.

Другого лютого пресслужба General Atomics повідомила, що безпілотники серії Gambit повинні затвердити концепцію нового виду дронів, вперше розроблену Дослідницькою лабораторією ВПС США в межах програми спільного використання низьковитратних літальних апаратів (Low-Cost Attritable Aircraft Platform Sharing). Під "низьковитратними" американські військові мають на увазі дешеві пристрої, які не шкода втратити в бою. У компанії припускають, що такі БПЛА матимуть термін служби набагато коротший, ніж у бойових літаків, але при цьому їх буде легше постачати.

Сторони не розголошують вартість контракту, проте він є продовженням іншої угоди на суму 17,8 млн. доларів, укладеної Міноборони США з General Atomics. Водночас армія уклала контракт на суму $17,7 млн із компанією Kratos.

"Kratos Unmanned має кілька актуальних програм у галузі реактивних БПЛА, і ми не можемо обговорювати подробиці цієї програми", — прокоментував виробник у відповідь на запит Breaking Defense.

Раніше незвичайний дрон Eaglet від General Atomics здійснив перший політ. Він призначений для запуску з літаків і великих безпілотників, таких як Grey Eagle, щоб вести розвідку і забезпечувати зв'язок на великій відстані.