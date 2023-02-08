Ученые наконец-то решили главную проблему квантовых вычислений: как им это удалось

Коллеги исследователей из Сассекса назвали их разработку действительно важным шагом вперед.

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Квантовые компьютеры – будущее ИТ-сферы и прогресса, утверждают ученые. Но у них есть огромный недостаток – они массивные, требуют серьезных систем охлаждения и идеально чистых помещений и, к сожалению, не могут обеспечить безошибочную передачу информации, отмечает BBC. Однако, похоже, что ученым из Сассекса удалось справиться с последним из перечисленных недостатков.

Команда профессора Винфрида Хензингера разработала систему, способную передавать информацию от одного чипа к другому с надежностью 99,999993% на рекордных скоростях. Это, по словам исследователей, показывает, что в принципе чипы могут быть соединены вместе для создания еще более мощного квантового компьютера.

[ + – ] Команда профессора Хензингера добилась надежности передачи данных между чипами квантового компьютера на уровне 99,999993% Фото: Соцсети

Коллеги Хензингера из других университетов мира назвали разработку его команды действительно важным шагом вперед. Однако они отмечают, что еще потребуется дополнительные испытания для разработки практических систем.

Для тех, кто не знаком с квантовыми вычислениями ученые подсказывают, что они основываются на удивительном свойстве квантовых частиц, которые могут быть связанными между собой странным образом, даже если они находятся на расстоянии миллионов миль друг от друга. Воздействуя на одну частицу ее изменение моментально претерпевает другая, где бы она не находилась.

[ + – ] Ученые и их квантовый компьютер Фото: Соцсети

Обычные, привычные для нас компьютеры решают задачи простым линейным способом, по одному вычислению за раз. Даже самые мощные в мире супер-компьютеры делают так же. А квантовые компьютеры позволяют производить огромное количество вычислений одновременно, что позволяет ученым сэкономить многие месяцы и даже годы.

Технологию квантовых вычислений в ближайшее время планируется использовать для более быстрого создания лекарств или борьбы с вирусами, а так же для разработки всего чего угодно, где требуется обработка больших массивов данных.

Ранее Фокус писал, что ученые подключат квантовый компьютер к суперкомпьютеру: чего они хотят добиться.