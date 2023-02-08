Вчені розв'язали головну проблему квантових обчислень: як їм це вдалося

Колеги дослідників із Сассексу назвали їхню розробку справді важливим кроком уперед.

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Квантові комп'ютери — майбутнє ІТ-сфери та прогресу, стверджують вчені. Але вони мають величезний недолік — вони масивні, вимагають серйозних систем охолодження та ідеально чистих приміщень і, на жаль, не можуть забезпечити безпомилкову передачу інформації, зазначає BBC. Однак, схоже, що вченим із Сассексу вдалося впоратися з останнім з перерахованих недоліків.

Команда професора Вінфріда Хензінгера розробила систему, здатну передавати інформацію від одного чипа до іншого з надійністю 99,999993% на рекордних швидкостях. Це, за словами дослідників, показує, що в принципі чипи можуть бути з'єднані разом для створення потужнішого квантового комп'ютера.

[ + – ] Команда професора Хензінгера досягла надійності передачі даних між чипами квантового комп'ютера на рівні 99,999993% Фото: Соцмережi

Колеги Хензінгера з інших університетів світу назвали розробку його команди справді важливим кроком уперед. Однак вони зазначають, що ще будуть потрібні додаткові випробування для розробки практичних систем.

Для тих, хто не знайомий з квантовими обчисленнями, вчені підказують, що вони ґрунтуються на дивовижній властивості квантових частинок, які можуть бути зв'язаними між собою дивно, навіть якщо вони знаходяться на відстані мільйонів миль один від одного. Впливаючи на одну частинку її зміни моментально зазнає інша, де вона перебувала.

[ + – ] Вчені та їх квантовий комп'ютер Фото: Соцмережi

Звичайні, звичні нам комп'ютери вирішують завдання простим лінійним способом, по одному обчисленню за раз. Навіть найпотужніші у світі суперкомп'ютери роблять так само. А квантові комп'ютери дозволяють робити величезну кількість обчислень одночасно, що дозволяє вченим заощадити багато місяців і навіть років.

Технологію квантових обчислень найближчим часом планується використовувати для швидкого створення ліків або боротьби з вірусами, а також для розробки всього чого завгодно, де потрібна обробка великих масивів даних.

Раніше Фокус писав, що вчені підключать квантовий комп'ютер до суперкомп'ютера: чого вони хочуть досягти.