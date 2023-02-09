lifecell оповестит про отключение света: как подключить эту СМС-услугу

Пока что информационные СМС будут приходить киевлянам, но вскоре услуга станет доступна по всей Украине.

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Энергетическая компания YASNO на своей странице в Facebook сообщила, что вводит информирование абонентов об отключении электроэнергии.

Пользователям оператора подключившим услугу будут приходить информационные СМС. Теперь киевляне будут знать о плановых и внеплановых отключениях электричества, даже если у них нет доступа к мобильному интернету.

Услуга полностью бесплатна и чтобы ее подключить, нужно набрать с мобильного комбинацию *277#, выбрать опцию "Активировать" и ввести номер группы отключения света. Номер группы можно посмотреть на сайте YASNO.

[ + – ] Уточнить группу отключения света можно на сайте YASNO Фото: Соцсети

В компании отмечают, что услуга пока что доступна только жителям Киева, но в скором времени YASNO планирует ее ввести и на всей подконтрольной территории Украины, которую она обслуживает.

Так же в YASNO отмечают, что будут рады, если к проекту про информирование населения об отключениях энергии подключатся и другие операторы мобильной связи, но пока что услуга доступна только для абонентов lifecell.

Ранее Фокус писал, что украинцы создали приложение, которое отслеживает статус семьи и друзей: как оно работает.