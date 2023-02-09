lifecell повідомить про відключення світла: як підключити цю СМС-послугу

Поки що інформаційні СМС надходитимуть киянам, але незабаром послуга стане доступною по всій Україні.

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Енергетична компанія YASNO на своїй сторінці у Facebook повідомила, що вводить інформування абонентів про відключення електроенергії.

Користувачам оператора, які підключили послугу, надходитимуть інформаційні СМС. Тепер кияни знатимуть про планові та позапланові відключення електрики, навіть якщо вони не мають доступу до мобільного інтернету.

Послуга повністю безкоштовна та щоб її підключити, потрібно набрати з мобільного комбінацію *277#, вибрати опцію "Активувати" та ввести номер групи відключення світла. Номер групи можна переглянути на сайті YASNO.

[ + – ] Уточнити групу вимкнення світла можна на сайті YASNO Фото: Соцмережi

У компанії зазначають, що послуга поки що доступна лише мешканцям Києва, але незабаром YASNO планує її запровадити і на всій підконтрольній території України, яку вона обслуговує.

Також у YASNO зазначають, що будуть раді, якщо до проєкту щодо інформування населення про відключення енергії підключаться й інші оператори мобільного зв'язку, але поки що послуга доступна лише абонентам lifecell.

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