ФСБ учит нейросети искать шутки про Путина в Интернете и бороться в "предателями"

Искусственный интеллект "Окулус" и "Вепрь" тренируют находить шаржи, мемы и фейки про президента РФ.

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Телеканал "Настоящее время", который создан при поддержке "Голоса Америки", опубликовал расследование на тему интернет-цензуры в России. Журналисты коснулись темы искусственного интеллекта, который активно использует ФСБ в своей работе.

Так, журналистам телеканала стало известно, что белорусская группа Киберпартизаны взломала базу главного радиочастотного центра РФ (ГРЧЦ). В ней хактивисты обнаружили документы и файлы, из которых стало понятно, что Роскомнадзор, ФСБ и другие ИТ-структуры России активно работают над системами искусственного интеллекта, чтобы применять их для контроля и отслеживания действий граждан России в Интернете.

Кроме прочего, в руки хакеров попала своеобразная методичка, по которой ИИ "Окулус" (разработка под контролем ФСБ) обучается находить в Сети оскорбительные высказывания в адрес Путина, а также шаржи, мэмы, фотожабы о нем. Кстати, судя по всему, ФСБ-шникам приходится самим находить такой контент и "скармливать" его нейросети, ведь по-другому обучающий процесс не работает.

[ + – ] Так выглядит методичка, по которой ФСБ обучает нейросеть находить ругательства про Путина Фото: Скриншот

Помимо прочего, в расследовании журналистов "Настоящего времени" говорится, что ИИ "Окулус" тренируют находить в "призывы к протестам, "пропаганду ЛГБТ" и "призывы к беспорядкам". Нейросеть, согласно планам, будет отыскивать сообщения в соцсетях и статьи по фотографиям оппозиционера Алексея Навального и его соратников. Так же ИИ "Окулус" возьмет на заметку тех, кто постит изображения "горящего Кремля", "штурма Зимнего дворца" и бело-сине-белого флага.

Активно в ГРЧЦ работают и над системой искусственного интеллекта "Вепрь". Она, по планам ФСБ и Роскомнадзора, займется поиском фейков о Путине, армии РФ и чиновниках. Так же "Вепрь" займется выявлением особ дискредитирующих "традиционные духовно-нравственные ценности", в том числе и проповедующих "прозападные ценности".

Ранее Фокус писал, что китайские смартфоны шпионят за нами: данные утекают в Китай, а могут и в Россию.