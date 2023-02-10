ФСБ вчить нейромережі шукати жарти про Путіна в Інтернеті та боротися зі "зрадниками"
Штучний інтелект "Окулус" та "Вепр" тренують знаходити шаржі, меми та фейки про президента РФ.
Телеканал "Сьогодні", створений за підтримки "Голосу Америки", опублікував розслідування на тему інтернет-цензури в Росії. Журналісти торкнулися теми штучного інтелекту, який активно використовує ФСБ у своїй роботі.
Так, журналістам телеканалу стало відомо, що білоруська група Кіберпартизани зламала базу головного радіочастотного центру РФ (ГРЧЦ). У ній хактивісти виявили документи та файли, з яких стало зрозуміло, що Роскомнагляд, ФСБ та інші ІТ-структури Росії активно працюють над системами штучного інтелекту, щоб застосовувати їх для контролю та відстеження дій громадян Росії в Інтернеті.
Крім іншого, до рук хакерів потрапила своєрідна методичка, за якою ШІ "Окулус" (розробка під контролем ФСБ) навчається знаходити в Мережі образливі висловлювання на адресу Путіна, а також шаржі, меми, фотожаби про нього. До речі, зважаючи на все, ФСБ-шникам доводиться самим знаходити такий контент і "годувати" його нейромережі, адже по-іншому навчальний процес не працює.
Крім того, в розслідуванні журналістів "Сьогодні" говориться, що ШІ "Окулус" тренують знаходити "заклики до протестів", "пропаганду ЛГБТ" і "заклики до безладів". Нейросітка, згідно з планами, відшукуватиме повідомлення в соцмережах та статті з фотографіями опозиціонера Олексія Навального і його соратників, а також ШІ "Окулус" візьме на замітку тих, хто постить зображення "гарячого Кремля", "штурму Зимового палацу" та біло-синьо-білого прапора.
Активно у ГРЧЦ працюють і над системою штучного інтелекту "Вепр". Вона, за планами ФСБ і Роскомнагляду, займеться пошуком фейків про Путіна, армію РФ і чиновників. Так само "Вепр" займеться виявленням осіб, що дискредитують "традиційні духовно-моральні цінності", зокрема і проповідують "прозахідні цінності".
Раніше Фокус писав, що китайські смартфони шпигуть за нами: дані витікають до Китаю, а можуть і до Росії.