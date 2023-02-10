ФСБ вчить нейромережі шукати жарти про Путіна в Інтернеті та боротися зі "зрадниками"

Штучний інтелект "Окулус" та "Вепр" тренують знаходити шаржі, меми та фейки про президента РФ.

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Телеканал "Сьогодні", створений за підтримки "Голосу Америки", опублікував розслідування на тему інтернет-цензури в Росії. Журналісти торкнулися теми штучного інтелекту, який активно використовує ФСБ у своїй роботі.

Так, журналістам телеканалу стало відомо, що білоруська група Кіберпартизани зламала базу головного радіочастотного центру РФ (ГРЧЦ). У ній хактивісти виявили документи та файли, з яких стало зрозуміло, що Роскомнагляд, ФСБ та інші ІТ-структури Росії активно працюють над системами штучного інтелекту, щоб застосовувати їх для контролю та відстеження дій громадян Росії в Інтернеті.

Крім іншого, до рук хакерів потрапила своєрідна методичка, за якою ШІ "Окулус" (розробка під контролем ФСБ) навчається знаходити в Мережі образливі висловлювання на адресу Путіна, а також шаржі, меми, фотожаби про нього. До речі, зважаючи на все, ФСБ-шникам доводиться самим знаходити такий контент і "годувати" його нейромережі, адже по-іншому навчальний процес не працює.

[ + – ] Так виглядає методичка, за якою ФСБ навчає нейромережу шукати лайливі слова про Путіна. Фото: Скриншот

Крім того, в розслідуванні журналістів "Сьогодні" говориться, що ШІ "Окулус" тренують знаходити "заклики до протестів", "пропаганду ЛГБТ" і "заклики до безладів". Нейросітка, згідно з планами, відшукуватиме повідомлення в соцмережах та статті з фотографіями опозиціонера Олексія Навального і його соратників, а також ШІ "Окулус" візьме на замітку тих, хто постить зображення "гарячого Кремля", "штурму Зимового палацу" та біло-синьо-білого прапора.

Активно у ГРЧЦ працюють і над системою штучного інтелекту "Вепр". Вона, за планами ФСБ і Роскомнагляду, займеться пошуком фейків про Путіна, армію РФ і чиновників. Так само "Вепр" займеться виявленням осіб, що дискредитують "традиційні духовно-моральні цінності", зокрема і проповідують "прозахідні цінності".

Раніше Фокус писав, що китайські смартфони шпигуть за нами: дані витікають до Китаю, а можуть і до Росії.