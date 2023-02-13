Будет круче, чем у Tesla: cамолет-маршрутку оснастят необычными аккумуляторами

Конструкторы обещают небывалое соотношение количества ватт-часов на килограмм, что превзойдет показатели батарей электромобилей Tesla.

Related video

Небольшой самолет-маршрутка с системой eVTOL от компании Lilium разработчики планируют оснастить аккумуляторами, сделанными по необычной технологии, сообщает New Atlas. У модели Lilium eVTOL, которую планируется через пару лет применять для региональных полетов, небольшие по "самолетным" меркам винты и им требуется моментальный крутящий момент для мощного раскручивания.

Кроме того, очень важно, чтобы батарея давала полную отдачу энергеии даже в условиях, когда количество заряда почти исчерпано. Для этой цели требуются высокоемкие аккумуляторы, которые, к тому же, должны быть относительно компактными. Поскольку обычные литий-ионные батареи для такой цели не подходят, то компания Lilium инвестировала несколько миллионов в Ionblox, которая и нашла выход из ситуации.

[ + – ] Lilium eVTOL планируется через пару лет применять для региональных полетов Фото: Соцсети

Ключевым отличием батарей Ionblox является использование анода с большим количеством кремния, тогда как в большинстве привычных батарей используют графит. Кремниевые аноды способны к сверхвысокой скорости заряда/разряда и солидному увеличению удельной энергии на 25%, но они очень быстро вырабатывают свой ресурс. Однако благодаря патентным разработкам инженеров удалось внести изменения в химический процесс таким образом, чтобы этот недостаток был устранен.

Технология чем-то напоминает подобную у батарей Tesla, которые способны удерживать энергию до 296 Втч/кг . В свою очередь инженеры Ionblox утверждают, что смогли добиться показателя в 340 Втч/кг, что является рекордом.

Если говорить о моментальном импульсе для электродвигателя, то аккумуляторы Ionblox могут выдерживать 3,8 кВт на килограмм при уровне заряда 50%, в течение 30-секундного импульса. После проверки на количество заряда/разряда инженеры подтвердили, что после 1000 циклов функциональность их батарей осталась на уровне 80%.

7-местный Lilium eVTOL планируется выпустить на маршруты в 2025 году, и в Ionblox уверены, что к этому времени смогут добиться еще более внушительных результатов.

Ранее Фокус писал, что ученые хотят улучшить аккумуляторы при помощи нейросетей: как это получится.