Буде крутіше, ніж у Tesla: літак-маршрутку оснастять незвичайними акумуляторами

Конструктори обіцяють небувале співвідношення кількості ват-годин на кілограм, що перевершить показники батарей електромобілів Tesla.

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Невеликий літак-маршрутка із системою eVTOL від компанії Lilium розробники планують оснастити акумуляторами, зробленими за незвичайною технологією, повідомляє New Atlas. У моделі Lilium eVTOL, яку планується через пару років застосовувати для регіональних польотів,невеликі за "літаковими" мірками гвинти і їм потрібен моментальний крутний момент для потужного розкручування.

Крім того, дуже важливо, щоб батарея давала повну віддачу енергії навіть в умовах, коли кількість заряду майже вичерпана. Для цієї мети потрібні високоємні акумулятори, які, до того ж, повинні бути відносно компактними. Оскільки звичайні літій-іонні батареї для такої мети не підходять, компанія Lilium інвестувала кілька мільйонів в Ionblox, яка і знайшла вихід із ситуації.

[ + – ] Lilium eVTOL планується через пару років застосовувати для регіональних польотів Фото: Соцмережi

Ключовою відмінністю батарей Ionblox є використання анода з великою кількістю кремнію, тоді як у більшості звичних батарей використовують графіт. Кремнієві аноди здатні до надвисокої швидкості заряду/розряду та солідного збільшення питомої енергії на 25%, але вони дуже швидко виробляють свій ресурс. Однак завдяки патентним розробкам інженерів вдалося внести зміни до хімічного процесу таким чином, щоб цей недолік був усунений.

Технологія чимось нагадує подібну в батарей Tesla, які здатні утримувати енергію до 296 Втч/кг . Зі свого боку інженери Ionblox стверджують, що змогли домогтися показника в 340 Втч/кг, що є рекордом.

Якщо говорити про моментальний імпульс для електродвигуна, то акумулятори Ionblox можуть витримувати 3,8 кВт на кілограм при рівні заряду 50%, протягом 30-секундного імпульсу. Після перевірки на кількість заряду/розряду інженери підтвердили, що після 1000 циклів функціональність їхніх батарей залишилася на рівні 80%.

7-місцевий Lilium eVTOL планують випустити на маршрути в 2025 році, і в Ionblox впевнені, що до цього часу зможуть домогтися ще більш значних результатів.

Раніше Фокус писав, що вчені хочуть покращити акумулятори за допомогою нейромереж : як це вийде.