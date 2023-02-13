Смартфоны в России превратились в "кирпичи": компании из Китая блокируют функционал

Причина блокировки смартфонов OnePlus до сих пор не ясна. Под угрозой аппараты OPPO и Realme.

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Россияне получили очередной "удар в спину" от союзников из Китая. На этот раз отличилась компания OPPO, которая превратила смартфоны россиян в "кирпичи", пишет The Moscow Times.

Проблема касается линейки OnePlus, которая выпускается OPPO. Дело в том, что россияне очень часто покупают на китайских торговых площадках типа Алиэкспресс смартфоны именно с китайской прошивкой ради экономии. А компания OPPO заблокировала возможность звонить c некоторых моделей OnePlus (в частности OnePlus 11), которые были приобретены именно в Китае, но активированы за пределами страны.

[ + – ] Смартфоны OnePlus с китайской прошивкой оказались заблокированы в России Фото: Скриншот

Местные эксперты пока никак не могут объяснить причину блокировки, но отмечают, что возмущенным пользователям техподдержка советует обратиться по месту покупки смартфона за помощью. Но казус в том, что официально модельный ряд OnePlus в России не продается, поэтому владельцы могут "писать в Спортлото", говорят эксперты.

Впрочем, некоторые "рукастые" владельцы OnePlus могут попытаться перепрошить свои аппараты заменив китайскую ColorOS на глобальную OxygenOS. Эксперты опасаются, что ограничение распространяется не только на OnePlus, но и на Oppo и Realme, поскольку они тоже используют ColorOS.

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