Полная блокировка сетевых устройств: Cisco вводит новые санкции для РФ и Беларуси

Поставщик облачных технологий временно снял ограничения, чтобы вскоре вычислить и отключить свои устройства по геолокации.

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Компания Meraki Cisco решила с 21 декабря отключить от облачных сервисов все сетевые устройства, которые находятся в России и Беларуси. Об этом порталу "Хабр" рассказал российские клиенты, получившие письмо от поставщика услуг.

Meraki на время вернула россиянам доступ к облачным услугам, но предупредила, что начнет отключать устройства из России и Беларуси, вычисляя их местоположение по геолокации. Уже на следующей неделе пользователи из этих стран не смогут видеть оборудование в своих личных кабинетах, а роутеры и точки доступа, настроенные для работы в облаке, заблокируют на серверах компании и перестанут рассылать обновления прошивки. Как подчеркнула Meraki, она выполняет требования законодательства США вместе со своей материнской компанией — одним из крупнейших поставщиков сетевого оборудования Cisco.

В октябре российский системный инженер Виктор Платов сообщил, что IT-компания Meraki, купленная Cisco в 2012 году, отключила российских клиентов от облачных услуг. 5 ноября пользователь "Хабр" с ником Gryphonv продемонстрировал, что компания удаленно заблокировала свои устройства (точки доступа) и создала специальную сеть, где оборудование подписывалось по типу "12345-Sanctions", только с разными цифрами для каждого устройства. Доступ к этим устройствам мог получить любой пользователь. Meraki не только взяла их под контроль, но также удалила из учетных записей в своих сервисах и потребовала вернуть оборудование без какой-либо компенсации со стороны производителя.

В ноябре Gryphonv и еще один пользователь с ником Edward (@edtlt) пытались различными способами запустить точку доступа и роутер Meraki. Точку доступа удалось подключить с помощью дополнительного роутера со встроенным VPN и европейский IP, после чего войти в панель управления облачного сервиса, а вот с роутером такой фокус не прошел.

Восьмого декабря Edward получил письмо от Meraki, после чего точка доступа снова заработала напрямую. Неизвестно, почему Meraki внезапно смягчила ограничения. Возможно, компания пытается понять, как россияне их обходят, чтобы потом "обрубить" альтернативные способы подключения.

Ранее появилась информация, что Cisco может возобновить поставки оборудования для связи в Россию. По информации источников, американская компания потеряла сотни миллионов долларов из-за ухода с российского рынка.

Но после ухода Cisco и других техно-компаний жизнь в России не остановится. Как объяснил телеком-эксперт Роман Химич, зарубежные компании не могут полностью помешать эксплуатации оборудования в стране-агрессоре.