Повне блокування мережевих пристроїв: Cisco вводить нові санкції для РФ і Білорусі

Постачальник хмарних технологій тимчасово зняв обмеження, щоб незабаром вирахувати й вимкнути свої пристрої з геолокації.

Related video

Компанія Meraki Cisco вирішила з 21 грудня відключити від хмарних сервісів усі мережеві пристрої, що знаходяться у Росії та Білорусі. Про це порталу "Хабр" розповіли російські клієнти, які отримали листа від постачальника послуг.

Meraki на якийсь час повернула росіянам доступ до хмарних послуг, але попередила, що почне відключати пристрої з Росії та Білорусі, вираховуючи їхнє місцезнаходження за геолокацією. Вже наступного тижня користувачі з цих країн не зможуть бачити обладнання у своїх особистих кабінетах, а роутери й точки доступу, налаштовані для роботи у хмарі, заблокують на серверах компанії і їм перестануть розсилати оновлення прошивки. Як підкреслила Meraki, вона виконує вимоги законодавства США разом зі своєю материнською компанією — одним із найбільших постачальників мережевого обладнання Cisco.

У жовтні російський системний інженер Віктор Платов повідомив, що IT-компанія Meraki, куплена Cisco у 2012 році, відключила російських клієнтів від хмарних послуг. 5 листопада користувач "Хабр" із ніком Gryphonv продемонстрував, що компанія віддалено заблокувала свої пристрої (точки доступу) та створила спеціальну мережу, де обладнання підписувалося на кшталт "12345-Sanctions", лише з різними цифрами для кожного пристрою. Доступ до цих пристроїв міг отримати будь-який користувач. Meraki не тільки взяла їх під контроль, але також видалила з облікових записів у своїх сервісах і вимагала повернути обладнання без будь-якої компенсації з боку виробника.

У листопаді Gryphonv і ще один користувач із ніком Edward (@edtlt) намагалися різними способами запустити точку доступу та роутер Meraki. Точку доступу вдалося підключити за допомогою додаткового роутера з вбудованим VPN і європейським IP, після чого увійти в панель управління хмарного сервісу, а ось із роутером такий фокус не пройшов.

8 грудня Edward отримав листа від Meraki, після чого точка доступу знову запрацювала безпосередньо. Невідомо, чому Meraki раптово пом'якшила обмеження. Можливо, компанія намагається зрозуміти, як росіяни їх оминають, щоб потім "обрубати" альтернативні способи підключення.

Раніше з'явилася інформація, що Cisco може відновити постачання обладнання для зв'язку в Росію. За інформацією джерел, американська компанія втратила сотні мільйонів доларів через відходу з російського ринку.

Але після відходу Cisco й інших техно-компаній життя в Росії не зупиниться. Як пояснив телеком-експерт Роман Хіміч, закордонні компанії не можуть повністю завадити експлуатації обладнання в країні-агресорі.