Смартфони в Росії перетворилися на "цеглини": компанії з Китаю блокують функціонал

Причина блокування смартфонів OnePlus досі не зрозуміла. Під загрозою апарати OPPO та Realme.

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Росіяни отримали черговий удар у спину від союзників із Китаю. Цього разу відзначилася компанія OPPO, яка перетворила смартфони росіян на "цеглини", пише The Moscow Times.

Проблема стосується лінійки OnePlus, яку випускає OPPO. Справа в тому, що росіяни дуже часто купують на китайських торгових майданчиках типу "Аліекспрес" смартфони саме з китайською прошивкою заради економії. А компанія OPPO заблокувала можливість дзвонити з деяких моделей OnePlus (зокрема OnePlus 11), придбаних саме в Китаї, але активованих за межами країни.

[ + – ] Смартфони OnePlus із китайською прошивкою виявилися заблокованими в Росії Фото: Скриншот

Місцеві експерти поки що ніяк не можуть пояснити причину блокування, але зазначають, що обуреним користувачам техпідтримка радить звернутися за місцем покупки смартфона за допомогою. Але казус у тому, що офіційно модельна лінійка OnePlus у Росії не продається, тому власники можуть "писати в Спортлото", кажуть експерти.

Утім, деякі "рукасті" власники OnePlus можуть спробувати перепрошити свої апарати, замінивши китайську ColorOS на глобальну OxygenOS. Експерти побоюються, що обмеження поширюється не тільки на OnePlus, але й на Oppo та Realme, оскільки вони також використовують ColorOS.

Раніше Фокус писав про повне блокування мережевих пристроїв Cisco в Росії та Білорусі.