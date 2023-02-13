Смартфони в Росії перетворилися на "цеглини": компанії з Китаю блокують функціонал
Причина блокування смартфонів OnePlus досі не зрозуміла. Під загрозою апарати OPPO та Realme.
Росіяни отримали черговий удар у спину від союзників із Китаю. Цього разу відзначилася компанія OPPO, яка перетворила смартфони росіян на "цеглини", пише The Moscow Times.
Проблема стосується лінійки OnePlus, яку випускає OPPO. Справа в тому, що росіяни дуже часто купують на китайських торгових майданчиках типу "Аліекспрес" смартфони саме з китайською прошивкою заради економії. А компанія OPPO заблокувала можливість дзвонити з деяких моделей OnePlus (зокрема OnePlus 11), придбаних саме в Китаї, але активованих за межами країни.
Місцеві експерти поки що ніяк не можуть пояснити причину блокування, але зазначають, що обуреним користувачам техпідтримка радить звернутися за місцем покупки смартфона за допомогою. Але казус у тому, що офіційно модельна лінійка OnePlus у Росії не продається, тому власники можуть "писати в Спортлото", кажуть експерти.
Утім, деякі "рукасті" власники OnePlus можуть спробувати перепрошити свої апарати, замінивши китайську ColorOS на глобальну OxygenOS. Експерти побоюються, що обмеження поширюється не тільки на OnePlus, але й на Oppo та Realme, оскільки вони також використовують ColorOS.
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