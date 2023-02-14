"Ломают ход войны": ВСУ под Бахмутом получили два дальнобойных дрона Raybird-3 (видео)

БПЛА Raybird-3 является рекордсменом по продолжительности полета, кроме того, устройство неуязвимо для российских средств РЭБ.

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Украинские военные на бахмутском направлении получили еще два украинских беспилотных комплекса (БПАК) Raybird-3. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба платформы United24 в Facebook.

Беспилотники в рамках проекта "Армия дронов" передали подразделениям морской пехоты и разведчикам. Как рассказал в видеоролике владелец компании-производителя Skyeton Александр Степура, Raybird-3 предназначена для ведения дальней разведки и напоминает ScanEagle от Boeing. Украинский беспилотник намного легче и собирается из нескольких частей за считанные минуты, не требуя никаких инструментов. Каждый комплекс состоит из одного БПЛА, переносной наземной станции управления, катапульты для запуска и антенны для связи.

Беспилотник может подниматься на высоту до 4500 км и залетать в тыл россиянам на 1200 км, максимальная дальность полета в автономном режиме составляет 2500 км, а скорость достигает 140 км/ч. Дрону Raybird-3 не страшны средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ведь в зоне их действия аппарат переходит с GPS на инерциальную систему навигации, а цифровой канал передачи данных надежно защищен от взлома и перехвата управления. Известно, что беспилотник Raybird-3 летает по заранее запрограммированному маршруту и возвращается на базу. Аппарат передает видео с камеры на расстояние до 120 км.

Инструктор БПАК Raybird-3 по имени Иван назвал главным преимуществом модели большую продолжительность полета, ведь дрон может непрерывно летать более суток. Как напомнили в United24, в сентябре 2019 года модель установила рекорд Украины, продержавшись в небе 24 часа и 31 минуту. Благодаря этому военные способны патрулировать границы и выполнять другие боевые задачи, требующие много времени.

"Дроны ломают ход войны. Военные довольны", — прокомментировал командир операторов БПЛА морской пехоты Вадим.

Он добавил, что Raybird-3 хорошо показал себя на Изюмском направлении во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Россияне пытались сбить его в районе Балаклеи с помощью ЗРК "Бук", но дрон уклонился, выследил комплекс и склад боеприпасов, а затем передал их координаты артиллеристам для нанесения удара.

"Уверен, эти дроны помогут военным во время будущего контрнаступления", — прокомментировал в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Шестого февраля сообщали о закупке дронов Raybird-3 для подразделений ВСУ под Бахмут. Туда же военным отправили девять квадрокоптеров производства компании DJI.