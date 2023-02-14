"Ламають хід війни": ЗСУ під Бахмутом отримали два далекобійні дрони Raybird-3 (відео)

БПЛА Raybird-3 є рекордсменом за тривалістю польоту, крім того, пристрій невразливий для російських засобів РЕБ.

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Українські військові на бахмутському напрямку отримали ще два українські безпілотні комплекси (БПАК) Raybird-3. Про це 14 лютого повідомила прес-служба платформи United24 у Facebook.

Безпілотники в межах проєкту "Армія дронів" передали підрозділам морської піхоти і розвідникам. Як розповів у відеоролику власник компанії-виробника Skyeton Олександр Степура, Raybird-3 призначена для ведення далекої розвідки і нагадує ScanEagle від Boeing. Український безпілотник набагато легший і збирається з декількох частин за лічені хвилини, не вимагаючи жодних інструментів. Кожен комплекс складається з одного БПЛА, переносної наземної станції управління, катапульти для запуску і антени для зв'язку.

Безпілотник може підніматися на висоту до 4500 км і залітати в тил росіян на 1200 км, максимальна дальність польоту в автономному режимі становить 2500 км, а швидкість досягає 140 км/год. Дрону Raybird-3 не страшні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), адже в зоні їхньої дії апарат переходить із GPS на інерціальну систему навігації, а цифровий канал передавання даних надійно захищений від злому та перехоплення управління. Відомо, що безпілотник Raybird-3 літає за заздалегідь запрограмованим маршрутом і повертається на базу. Апарат передає відео з камери на відстань до 120 км.

Інструктор БПАК Raybird-3 на ім'я Іван назвав головною перевагою моделі велику тривалість польоту, адже дрон може безперервно літати понад добу. Як нагадали в United24, у вересні 2019 року модель встановила рекорд України, протримавшись у небі 24 години і 31 хвилину. Завдяки цьому військові здатні патрулювати кордони та виконувати інші бойові завдання, що вимагають багато часу.

"Дрони ламають хід війни. Військові задоволені", — прокоментував командир операторів БПЛА морської піхоти Вадим.

Він додав, що Raybird-3 добре показав себе на Ізюмському напрямі під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області. Росіяни намагалися збити його в районі Балаклії за допомогою ЗРК "Бук", але дрон ухилився, вистежив комплекс та склад боєприпасів, а потім передав їхні координати артилеристам для нанесення удару.

"Упевнений, ці дрони допоможуть військовим під час майбутнього контрнаступу", — прокоментував у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Шостого лютого повідомляли про закупівлю дронів Raybird-3 для підрозділів ЗСУ під Бахмут. Туди військовим відправили дев'ять квадрокоптерів виробництва компанії DJI.