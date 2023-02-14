Искусственный интеллект сравнили с ядерным оружием: он кардинально изменит войны

Бывший директор Google считает, что ИИ совершит настоящую революцию в боевых действиях современности.

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"В середине 30-х годов прошлого века Альберт Эйнштейн написал письмо Теодору Рузвельту, в котором говорилось, что ядерное оружие способно изменить войны. Я бы сказал, что ИИ способен сделать тоже самое", — приводит слова бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта издание Businessinsider. Он считает, что искусственный интеллект поможет США конкурировать с ведущими мировыми ядерными державами.

Недавно инвестиционный фонд Шмидта вложился в проект Istari, стартап по разработке нейросетей, так что его слова выглядят как подогревание интереса к теме ИИ, отмечают журналисты. Впрочем, эксперты отмечают как вполне справедливые замечания Шмидта о том, что ИИ полезно использовать в сочетании с дронами, автономными системами и алгоритмами управления боем.

[ + – ] Эрик Шмидт считает, что ИИ полезно использовать в сочетании с дронами, автономными системами и алгоритмами управления боем

Сейчас Шмидт сосредоточил свои усилия на внедрении технологий искусственного интеллекта в вооруженные силы США. Он входит в группу инвесторов, которые привлекают финансирование различных стартапов работающих над развитием нейросетей в военной сфере.

Он ставит в пример войну в Украине, отмечая, что высокие технологии позволили очень быстро дать достойный отпор российскому агрессору в умелых руках украинцев. Гражданские дроны переделанные под военные цели, 3D-печать для их производства, спутниковая связь и другие технологии – это начало полного переосмысления военных действий современности, считает бывший гендиректор Google. И в этом аспекте, по его мнению, ИИ займет главенствующую роль. Он призывает Пентагон как можно быстрее работать над внедрением искусственного интеллекта в войсках.

Ранее Фокус сообщал, что американский истребитель F-16 целых 17 часов управлялся ИИ: пилоты-испытатели теперь не нужны.