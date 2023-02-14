Штучний інтелект порівняли з ядерною зброєю: він кардинально змінить війни

Колишній директор Google вважає, що ШІ здійснить справжню революцію у бойових діях сучасності.

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"У середині 30-х років минулого століття Альберт Ейнштейн написав листа Теодору Рузвельту, в якому йшлося, що ядерна зброя здатна змінити війни. Я б сказав, що ШІ здатний зробити те саме", — наводить слова колишнього гендиректора Google Еріка Шмідта видання Businessinsider. Він вважає, що штучний інтелект допоможе США конкурувати із провідними світовими ядерними державами.

Нещодавно інвестиційний фонд Шмідта вклався в проєкт Istari, стартап з розробки нейромереж, тому його слова виглядають як підігрів інтересу до теми ШІ, зазначають журналісти. Втім, експерти відзначають як цілком справедливі зауваження Шмідта про те, що ШІ корисно використовувати у поєднанні з дронами, автономними системами та алгоритмами керування боєм.

[ + – ] Ерік Шмідт вважає, що ШІ корисно використовувати у поєднанні з дронами, автономними системами та алгоритмами управління боєм

Наразі Шмідт зосередив свої зусилля на впровадженні технологій штучного інтелекту у Збройні сили США. Він входить до групи інвесторів, які залучають фінансування різних стартапів, що працюють над розвитком нейромереж у військовій сфері.

Він ставить за приклад війну в Україні, наголошуючи, що високі технології дозволили дуже швидко дати гідну відсіч російському агресору в умілих руках українців. Цивільні дрони перероблені під військові цілі, 3D-друк для їхнього виробництва, супутниковий зв'язок та інші технології – це початок повного переосмислення воєнних дій сучасності, вважає колишній гендиректор Google. І в цьому аспекті, на його думку, ШІ займе чільну роль. Він закликає Пентагон якнайшвидше працювати над використанням штучного інтелекту у військах.

Раніше Фокус повідомляв, що американським винищувачем F-16 цілих 17 годин керував ШІ: пілоти-випробувачі тепер не потрібні.