В Украине создали приложение, которое сообщает о состоянии безопасности родных — Минреинтеграции

В приложении абонент создает базу контактов, которым передает свой статус. "Зеленый" показывает, что у человека все хорошо, а "красный" сигнализирует об опасности.

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В Украине создали приложение, благодаря которому можно узнать состояние своих родных. Об этом сообщают в Минреинтеграции.

Благодаря новому приложению под названием Dobre можно узнать информацию о родных, которые находятся на оккупированных территориях или в опасной прифронтовой зоне. Он работает даже при слабом мобильном сигнале.

"Программа позволяет не беспокоить постоянными звонками и вопросами типа "Как ты?". Эту информацию можно получить автоматически и в любое время. В приложении абонент создает базу контактов, которым передает свой статус. "Зеленый" показывает, что у человека все хорошо. "Красный" сигнализирует об опасности и нуждающейся помощи. От них получает аналогичную информацию", — рассказывают в Минреинтеграции.

Указывается, что пользователь приложения самостоятельно устанавливает период, когда ему должна поступать информация о безопасности родных. Если в указанное время они не обновили информацию о себе, их контакты получат уведомление, что у них могут быть проблемы.

Загрузить приложение можно на Android и iOS.

Ранее Фокус сообщал, Евгений Коваль, Backend-разработчик, который в рядах ВСУ защищает Украину, создал приложение, которое проинформирует, находятся ли его близки в безопасности. После установки программы в ней нужно авторизироваться (через соцсети или электронную почту) и отправить соответствующее приглашение всем важным для вас людям.

Также оператор Vodafone запустил сервис отслеживания членов семьи. Он позволяет видеть расположение члена семьи, даже если вы покинули территорию страны.