В Україні створили додаток, який повідомляє про стан безпеки рідних, — Мінреінтеграції

У додатку абонент створює базу контактів, яким передає свій статус. "Зелений" показує, що у людини все добре, а "червоний" сигналізує про небезпеку.

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В Україні створили застосунок, завдяки якому можна дізнатися про стан своїх рідних. Про це повідомляють в Мінреінтеграції.

Завдяки новому додатку під назвою Dobre можна дізнатися інформацію про рідних, які перебувають на окупованих територіях чи у небезпечній прифронтовій зоні. Він працює навіть при слабкому мобільному сигналі.

"Програма дозволяє не турбувати їх постійними дзвінками та питаннями на кшталт "Як ти?". Цю інформацію можна отримати автоматично та в будь-який час. У додатку абонент створює базу контактів, яким передає свій статус. "Зелений" показує, що у людини все добре. "Червоний" сигналізує про небезпеку та потребу у допомозі. Від них отримує аналогічну інформацію", — розповідають у Мінреінтеграції.

Зазначається, що користувач додатку самостійно встановлює період, коли йому має надходити інформація про безпеку рідних. Якщо у вказаний час вони не оновили інформацію про себе, то їхні контакти отримають сповіщення, що в них можуть бути проблеми.

Завантажити застосунок можна на Android та iOS.

Раніше Фокус повідомляв, Євген Коваль, Backend-розробник, який в лавах ЗСУ захищає Україну, створив додаток, який поінформує, чи перебувають його близькі у безпеці. Після встановлення програми в ній потрібно авторизуватися (через соцмережі або електронну пошту) і надіслати відповідне запрошення всім важливим для вас людям.

Також оператор Vodafone запустив сервіс відстеження членів сім'ї. Він дозволяє бачити розташування члена сім'ї, навіть якщо ви залишили територію країни.