Солнечными панелями покроют площадь в 6 тысяч км: сколько энергии смогут получить

Гигантская солнечная электростанция сможет дать производить 13 ГВт возобновляемой энергии.

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В округе Терлок, который обильно оснащен оросительными каналами, развернут пилотный проект по их оснащению солнечными панелями, сообщает сайт Electrek. Инициатива имеет название Project Nexus и обойдется штату в $20 млн. На сегодняшний день команда проекта изучает проектирование, развертывание и использование солнечной энергии с учетом установки над каналами солнечных панелей.

Ирригационные системы округа обеспечивают полив полей 4700 ферм в долине Сан-Хоакин. Это огромные площади, которые в будущем могут получать энергию солнца, что позволит двойную выгоду от орошения и одновременного сбора энергии.

[ + – ] Ирригационные системы округа обеспечивают полив полей 4700 ферм в долине Сан-Хоакин Фото: Соцсети

Пока что в рамках проекта панелями оснастят 2,5 км каналов, а это три секции ирригационных конструкций. После чего инженеры исследуют, уменьшают ли солнечные панели испарение воды или насколько затрудняют обслуживание каналов.

Власти штата уже подсчитали, что если покрыть солнечными панелями все 6,5 тыс. км каналов Калифорнии, они смогли бы производить 13 ГВт возобновляемой энергии. Кстати, всего одного гигаватта энергии хватит, чтобы обеспечить электричеством 750 тыс. домов, а 13 ГВт хватит для обеспечения почти 10 млн домовладений по всему штату. По статистике за 2021 год во всей Калифорнии насчитывалось 13,1 млн домохозяйств.

Ранее Фокус писал, что в Швейцарии солнечная электростанция покрыла огромную плотину: она состоит из 5 000 панелей.