Сонячними панелями покриють площу 6 тисяч км: скільки енергії зможуть отримати

Гігантська сонячна електростанція зможе дати виробляти 13 ГВт відновлюваної енергії.

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В окрузі Терлок, який рясно оснащений зрошувальними каналами, розгорнуть пілотний проєкт щодо їхнього оснащення сонячними панелями, повідомляє сайт Electrek. Ініціатива має назву Project Nexus і коштуватиме штату $20 млн. На сьогодні команда проєкту вивчає проєктування, розгортання та використання сонячної енергії з урахуванням встановлення над каналами сонячних панелей.

Іригаційні системи округу забезпечують полив полів 4700 ферм у долині Сан-Хоакін. Це величезні площі, які в майбутньому можуть отримувати енергію сонця, що матиме подвійну вигоду від зрошення та одночасного збирання енергії.

[ + – ] Іригаційні системи округу забезпечують полив полів 4700 ферм у долині Сан-Хоакін Фото: Соцмережi

Поки в межах проєкту панелями оснастять 2,5 км каналів, а це три секції іригаційних конструкцій. Після чого інженери досліджують, чи сонячні панелі зменшують випаровування води або наскільки ускладнюють обслуговування каналів.

Влада штату вже підрахувала, що якщо покрити сонячними панелями всі 6,5 тис. км каналів Каліфорнії, вони змогли б виробляти 13 ГВт відновлюваної енергії. До речі, всього одного гігавата енергії вистачить, щоб забезпечити електрикою 750 тис. будинків, а 13 ГВт вистачить для забезпечення майже 10 млн домоволодінь по всьому штату. За статистикою за 2021 рік у всій Каліфорнії налічувалося 13,1 млн домогосподарств.

Раніше Фокус писав, що у Швейцарії сонячна електростанція покрила величезну греблю : вона складається з 5000 панелей.