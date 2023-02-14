Российские хакеры пытались взломать газовые объекты в США: как этого удалось избежать

Хакерская группа Chernovite из РФ готовит новые атаки на США, утверждают эксперты по кибербезопасности.

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Тесно связанная с правительством России хакерская группировка пыталась обрушить газовую инфраструктуру США в первые дни нападения РФ на Украину, пишет издание Politico. Об этом журналистам издания сообщил Роберт М. Ли, который возглавляет компанию Dragos, предоставляющую услуги по кибербезопасности крупным корпорациям.

За попытками взлома стоит хакерская группировка Chernovite, названная так в честь одноименного минерала, найденного советским геологом Черновым. С помощью вредоносного ПО хакеры группировки активно пытались перевести не только газовые, но и энергетические объекты на территории США в состояние коллапса.

Ли отказался рассказать подробности о том, что помешало атаке увенчаться успехом, но сказал, что она была остановлена коалицией правительства США и компаний из кибериндустрии.

Это не первая попытка российских хакеров обрушить газовую и энергетическую системы Штатов. Правительство США объявило, что обнаружило новое вредоносное ПО под названием PIPEDREAM, которое может проникать в ИТ-сети по управлению ключевых промышленных систем Америки. Это говорит об огромных вызовах, с которыми сталкивается сейчас США, хотя на сегодняшний день все попытки проникнуть в критическую инфраструктуру со стороны российских кибертеррористов были пресечены.

Эксперты по кибербезопасности утверждают, что PIPEDREAM является уникальным и первым в истории кибервойн злонамеренным ПО, которое нацелено сразу на несколько промышленных систем управления не связанных друг с другом.

Роберт М. Ли уверен, что группировка "Chernovite" все еще активна и от нее обязательно последуют попытки новых взломов критической инфраструктуры США.

Ранее Фокус писал, что российские хакеры взломали сайты НАТО: кто именно стоит за этими кибератаками.