Російські хакери намагалися зламати газові об'єкти в США: як цього вдалося уникнути

Хакерська група Chernovite із РФ готує нові атаки на США, стверджують експерти з кібербезпеки.

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Тісно пов'язане з урядом Росії хакерське угруповання намагалося завалити газову інфраструктуру США в перші дні нападу РФ на Україну, пише видання Politico. Про це журналістам видання повідомив Роберт М. Лі, який очолює компанію Dragos, що надає послуги з кібербезпеки великим корпораціям.

За спробами зламу стоїть хакерське угруповання Chernovite, назване так на честь однойменного мінералу, знайденого радянським геологом Черновим. За допомогою шкідливого програмного забезпечення хакери угруповання активно намагалися перевести не тільки газові, а й енергетичні об'єкти на території США в стан колапсу.

Лі відмовився розповісти подробиці про те, що завадило атаці увінчатися успіхом, але сказав, що її зупинила коаліція уряду у США та компаній з кіберіндустрії.

Це не перша спроба російських хакерів завалити газову та енергетичну системи Штатів. Уряд США оголосив, що виявив нове шкідливе програмне забезпечення під назвою PIPEDREAM, яке може проникати в ІТ-мережі з управління ключових промислових систем Америки. Це говорять про величезні виклики, з якими стикаються зараз США, хоча на сьогодні всі спроби проникнути в критичну інфраструктуру з боку російських кібертерористів зупинили.

Експерти з кібербезпеки стверджують, що PIPEDREAM є унікальним і першим в історії кібервійн зловмисним ПЗ, яке націлене відразу на кілька промислових систем управління, не пов'язаних один з одним.

Роберт М. Лі впевнений, що угруповання "Chernovite" все ще активне і від нього обов'язково будуть спроби нових зламів критичної інфраструктури США.

Раніше Фокус писав, що російські хакери зламали сайти НАТО: хто саме стоїть за цими кібератаками.