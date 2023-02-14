Взломы на $90 млн, вмешательство в выборы: в США признали виновным русского хакера

Мошенник продавал секретную информацию о множестве частных компаний. Сумма ущерба оценивается в 90 млн долларов.

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Во вторник, 14 февраля, американские присяжные в Бостоне признали виновным состоятельного российского бизнесмена Владислава Клюшина, и других связанных с Кремлем лиц, которые заработали десятки миллионов долларов на взломе американских компьютерных сетей. Об этом сообщает Reuters.

Владислав Клюшин — владелец московской технологической компании "М-13", работавшей на российское правительство. Суд присяжных признал его виновным в заговоре, мошенничестве с использованием электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами.

Клюшин — единственный из пяти россиян, которых удалось задержать. Его взяли под стражу в марте 2021 года в Швейцарии, где он катался на лыжах, и в дальнейшем экстрадировали в США.

Еще четыре участника преступной схемы, которая, по данным следствия, принесла им 90 млн долларов, остаются на свободе. Среди них бывший сотрудник военно-морской разведки Иван Ермаков, который работал в "М-13" и разыскивается правительством США по обвинениям в участии в хакерских схемах с целью вмешательства в американские выборы 2016 года. Его деятельность также была направлена против антидопинговых агентств.

[ + – ] Иван Ермаков

Чем известен Владислав Клюшин

Компания Клюшина разрабатывала ИТ-системы мониторинга для Кремля, Созданная Клюшиным компания "М-13" специализируется на ИТ-разработках для мониторинга СМИ и соцсетей. На сайте компании сообщается, что эти системы используются в администрации президента РФ, правительстве и федеральных ведомствах.

[ + – ] Владислав Клюшин

"М13", в частности, разработала для кремлевской администрации систему мониторинга СМИ "Катюша".

Помимо технологической компании Клюшина также связывают с политическим телеграм-каналом "Незыгарь". По некоторым сведениям, у него есть доступ к данным о различных крупных операциях ГРУ за рубежом.

Его обвиняли в хакерстве против IBM, Tesla и других технологических компаний.

Адвокаты Клюшина утверждают, что нет никаких доказательств того, что он обладает инсайдерскими данными, а настоящая причина обвинений — связи с российским правительством.

Напомним, что хакеры из РФ взломали сайты НАТО. Киберэксперты оборонного альянса уже установили, что за взломами стоит хакерская группировка из РФ.

Ранее Фокус сообщал, что российские хакеры пытались взломать газовые объекты в США, но этого удалось избежать. Российская хакерская группа Chernovite планирует новые атаки на США, считают эксперты по части кибербезопасности.